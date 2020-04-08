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Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'de hoca bilmecesi! İşte o liste...
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'de hoca bilmecesi! İşte o liste...
Süper Lig'de son iki yılda kötü gidişata engel olamayan; Cocu, Koeman ve Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de hoca arayışları sürüyor. Süper Lig'e verilen koronavirüs arasında çalışmalara devam eden sarı-lacivertli yönetim çalışmalara devam ederken hoca adaylarını da belirledi.
08.04.2020 15:18
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Corona virüsü nedeniyle liglere verilen arayı iyi değerlendiren Fenerbahçe'de gelecek sezon için çalışmalar sürüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Son iki sezondur teknik adam ve kadro konusunda ciddi değişimler geçiren Sarı lacivertlilerde teknik direktör arayışları son hızla devam ediyor.
Ersun Yanal ile yollarını ayırma kararı alan Fenerbahçe'de takımın başına kimin geçeceği taraftarlar tarafından merak ediliyor.
Sarı-lacivertli takımda yeni teknik adamın kim olacağı belirsizliğini korurken, her geçen gün yeni isimler gündeme geliyor. Peki Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak? İşte adaylar...