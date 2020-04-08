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Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'de hoca bilmecesi! İşte o liste...

Süper Lig'de son iki yılda kötü gidişata engel olamayan; Cocu, Koeman ve Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de hoca arayışları sürüyor. Süper Lig'e verilen koronavirüs arasında çalışmalara devam eden sarı-lacivertli yönetim çalışmalara devam ederken hoca adaylarını da belirledi.

08.04.2020 15:18 - Son Güncelleme:
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'de hoca bilmecesi! İşte o liste...

Corona virüsü nedeniyle liglere verilen arayı iyi değerlendiren Fenerbahçe'de gelecek sezon için çalışmalar sürüyor.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'de hoca bilmecesi! İşte o liste...

Son iki sezondur teknik adam ve kadro konusunda ciddi değişimler geçiren Sarı lacivertlilerde teknik direktör arayışları son hızla devam ediyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'de hoca bilmecesi! İşte o liste...

Ersun Yanal ile yollarını ayırma kararı alan Fenerbahçe'de takımın başına kimin geçeceği taraftarlar tarafından merak ediliyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'de hoca bilmecesi! İşte o liste...

Sarı-lacivertli takımda yeni teknik adamın kim olacağı belirsizliğini korurken, her geçen gün yeni isimler gündeme geliyor. Peki Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak? İşte adaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'de hoca bilmecesi! İşte o liste...

ABDULLAH AVCI

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