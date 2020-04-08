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Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'de hoca bilmecesi! İşte o liste...

Süper Lig'de son iki yılda kötü gidişata engel olamayan; Cocu, Koeman ve Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de hoca arayışları sürüyor. Süper Lig'e verilen koronavirüs arasında çalışmalara devam eden sarı-lacivertli yönetim çalışmalara devam ederken hoca adaylarını da belirledi.

08.04.2020 15:18 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





