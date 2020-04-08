Galatasaray'da 20 milyon Euro'luk corona virüs pazarlığı başlıyor!

Hürriyet'in haberine göre Süper Lig'deki son maçını 15 Mart'ta Beşiktaş'la oynayan sarı kırmızılı ekipte bu tarihe kadar olan hak edişlerin tamamı ödenecek. 6.5 milyon euro da ocak ve şubat aylarından alacakları bulunan futbolcular böylelikle 41.5 milyon euroluk hak edişlerini tam olarak alacak.