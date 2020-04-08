Galatasaray'da 20 milyon Euro'luk corona virüs pazarlığı başlıyor!
Yeni tip koronavirüs salgınının (Kovid-19) yol açtığı olumsuzluklar nedeniyle milyonlarca euro gelir kaybına uğrayan Galatasaray'da yönetim kurulu, futbol takımının maaş bütçesini düşürmek için harekete geçti. Bu nedenle futbolcular ve yönetim masaya oturacak. Toplam 68 milyon euro maaş bütçesi bulunan sarı kırmızılı takımda oyuncular ve profesyoneller, 15 Mart'a kadar olan tüm hak edişlerini eksiksiz olarak ödeyecek. Fakat indirim bu tarihten sonrası için geçerli olacak. Paranın büyük bölümünü ödeyen yönetim, kalan 20 milyon euro için görüşecek.
08.04.2020 13:18
- Son Güncelleme: 08.04.2020 13:19
KAZANÇLARI ORANINDA İNDİRİM
Geri kalan 26.5 milyon euronun içinden bonservis taksitleri çıkarılınca futbolculara yaklaşık 20 milyon euro daha ödenmesi gerekiyor. Yöneticiler, 15 Mart'tan sonraki alacakları kapsayan 20 milyon euroluk bölüm için oyuncular ve profesyoneller ile tek tek görüşerek toplam rakamı indirmeye çalışacak. Kulübün finans uzmanları konuyla ilgili detaylı bir rapor hazırlayarak yönetim kuruluna sundu.
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