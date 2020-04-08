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Galatasaray'da 20 milyon Euro'luk corona virüs pazarlığı başlıyor!

Yeni tip koronavirüs salgınının (Kovid-19) yol açtığı olumsuzluklar nedeniyle milyonlarca euro gelir kaybına uğrayan Galatasaray'da yönetim kurulu, futbol takımının maaş bütçesini düşürmek için harekete geçti. Bu nedenle futbolcular ve yönetim masaya oturacak. Toplam 68 milyon euro maaş bütçesi bulunan sarı kırmızılı takımda oyuncular ve profesyoneller, 15 Mart'a kadar olan tüm hak edişlerini eksiksiz olarak ödeyecek. Fakat indirim bu tarihten sonrası için geçerli olacak. Paranın büyük bölümünü ödeyen yönetim, kalan 20 milyon euro için görüşecek.

08.04.2020 13:18 - Son Güncelleme: 08.04.2020 13:19
Galatasaray'da 20 milyon Euro'luk corona virüs pazarlığı başlıyor!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya çapında yayılan bir salgın haline gelen teni tip corona virüsünün yol açtığı olumsuzluklar nedeniyle milyonlarca euro gelir kaybına uğrayan Galatasaray'da yönetim kurulu, futbol takımının maaş bütçesini düşürmek için harekete geçti.

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Galatasaray'da 20 milyon Euro'luk corona virüs pazarlığı başlıyor!

Sarı kırmızılı yöneticiler en kısa sürede A takım oyuncuları ve profesyonellerle görüşerek ücretlerinde indirim yapmalarını talep edecek. Yıllık bütçesi 68 milyon euro olan Galatasaray Futbol A Takımı'nda bugüne dek oyunculara ve profesyonellere 35 milyon euro ödeme yapıldı.

Galatasaray'da 20 milyon Euro'luk corona virüs pazarlığı başlıyor!

Hürriyet'in haberine göre Süper Lig'deki son maçını 15 Mart'ta Beşiktaş'la oynayan sarı kırmızılı ekipte bu tarihe kadar olan hak edişlerin tamamı ödenecek. 6.5 milyon euro da ocak ve şubat aylarından alacakları bulunan futbolcular böylelikle 41.5 milyon euroluk hak edişlerini tam olarak alacak.

Galatasaray'da 20 milyon Euro'luk corona virüs pazarlığı başlıyor!

KAZANÇLARI ORANINDA İNDİRİM

Geri kalan 26.5 milyon euronun içinden bonservis taksitleri çıkarılınca futbolculara yaklaşık 20 milyon euro daha ödenmesi gerekiyor. Yöneticiler, 15 Mart'tan sonraki alacakları kapsayan 20 milyon euroluk bölüm için oyuncular ve profesyoneller ile tek tek görüşerek toplam rakamı indirmeye çalışacak. Kulübün finans uzmanları konuyla ilgili detaylı bir rapor hazırlayarak yönetim kuruluna sundu.

Galatasaray'da 20 milyon Euro'luk corona virüs pazarlığı başlıyor!

Raporda, maçların oynanmaması nedeniyle yaşanan gelir kaybı ile bundan sonra yaşanması muhtemel kayıplar konusunda bilgi verildi. Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi, hazırlanan bu rapor doğrultusunda futbolculardan ve profesyonellerinden 'kazançları oranında' indirim isteyecek.

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