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Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'de Erol Bulut kararı! Gönderiliyor mu?
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'de Erol Bulut kararı! Gönderiliyor mu?
Süper Lig'de oynadığı son 6 karşılaşmada 4 mağlubiyetle sahadan ayrılan Fenerbahçe'de Erol Bulut'un geleceği tartışma konusu oldu. Eleştiri oklarının hedefi Erol Bulut olurken, taraftarlar sosyal medyada Bulut'a büyük tepki gösterdi. Yönetim ise teknik adamın geleceği ile ilgili kararını verdi.
21.12.2020 09:55
- Son Güncelleme: 21.12.2020 09:55
Süper Lig'de son 6 haftada 4 yenilgi alan Fenerbahçe'de arka arkaya kötü sonuçlar gelmeye devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Erol Bulut ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı.
KOLTUĞU SALLANMAYA BAŞLADI
Son olarak Gaziantep karşısında da sahadan 3-1 mağlup ayrılan sarı-lacivertli takımda teknik direktör Erol Bulut'un koltuğu iyice sallanmaya başladı.
YÖNETİM MEMNUN DEĞİL
Ciddi şekilde eleştiri alan genç teknik adamın geleceği merak ediliyor. Yönetim de gidişattan memnun değil.
DEVRE ARASINA KADAR BEKLENECEK
Ancak alınacak radikal bir kararın tüm sezonu kaybettirmesi söz konusu. Dolayısıyla yönetim ilk yarının sonuna kadar bekleyip ona göre bir karar vermeyi planlıyor.
TEKNİK ADAM HAVUZU FENERBAHÇE İÇİN DARALDI
Mevcut şartlarda yerli teknik adam havuzu sarı-lacivertliler için oldukça daraldı. Erol Bulut'un takımın başına geçmesindeki etkenlerden biri de zaten buydu.