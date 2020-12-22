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Gaziantep - Fenerbahçe maçından sonra Cüneyt Çakır'dan MHK'ya tarihi rest: Bir daha çalışmam

Fenerbahçe'nin deplasmanda Gaziantep FK'ya yenildiği karşılaşmada çok tartışılan Pelkas'ın iptal edilen golüyle ilgili olarak çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Maçın hakemi Cüneyt Çakır'ın karşılaşma sonrası ilgili pozisyonu izlediği ve MHK Başkanı Serdar Tatlı'yı arayarak VAR hakemi Mete Kalkavan ile bir daha çalışmak istemediğini söylediği bildirildi.

22.12.2020 10:44 - Son Güncelleme: 22.12.2020 10:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





