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Gaziantep - Fenerbahçe maçından sonra Cüneyt Çakır'dan MHK'ya tarihi rest: Bir daha çalışmam

Fenerbahçe'nin deplasmanda Gaziantep FK'ya yenildiği karşılaşmada çok tartışılan Pelkas'ın iptal edilen golüyle ilgili olarak çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Maçın hakemi Cüneyt Çakır'ın karşılaşma sonrası ilgili pozisyonu izlediği ve MHK Başkanı Serdar Tatlı'yı arayarak VAR hakemi Mete Kalkavan ile bir daha çalışmak istemediğini söylediği bildirildi.

22.12.2020 10:44 - Son Güncelleme: 22.12.2020 10:44
Gaziantep - Fenerbahçe maçından sonra Cüneyt Çakır'dan VAR itirafı: Ofsayt yokmuş...

Gaziantep deplasmanından 3-1'lik yenilgiyle ayrılan Fenerbahçe, 90 dakika sonunda özellikle bir pozisyon için isyan etmişti.

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Gaziantep - Fenerbahçe maçından sonra Cüneyt Çakır'dan VAR itirafı: Ofsayt yokmuş...

Karşılaşmanın 2-1 olduğu 63. dakikada ağları havalandıran Pelkas'ın sevinci VAR'dan gelen uyarının ardından yarım kalmıştı.

Gaziantep - Fenerbahçe maçından sonra Cüneyt Çakır'dan VAR itirafı: Ofsayt yokmuş...

Orta hakem Cüneyt Çakır, VAR hakemi Mete Kalkavan'ın talimatından sonra ofsayt gerekçesiyle golü iptal etmişti.

Gaziantep - Fenerbahçe maçından sonra Cüneyt Çakır'dan VAR itirafı: Ofsayt yokmuş...

VAR'ın uyarısının ardından pozisyonu izlemeden karar veren Çakır için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Gaziantep - Fenerbahçe maçından sonra Cüneyt Çakır'dan VAR itirafı: Ofsayt yokmuş...

ÇAKIR PİŞMAN OLDU
Pozisyonun tekrarını izledikten sonra MHK Başkanı Serdar Tatlı'yı aradığı ileri sürülen Çakır'ın, şu sözleri kullandığı belirtildi:

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