Fenerbahçe'nin Gaziantep mağlubiyeti sonrası olay sözler: Ruh yok
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'nin deplasmanda Gaziantep FK'ya yenilmesi sonrası sarı-lacivertli camiaya çok sert eleştiriler yöneltildi. "Fenerbahçe'nin ruhu gitmiş" yorumu yapılırken, sarı-lacivertli ekibin oyun planı da tepki çekti.
TÜMER METİN: 'MAÇI GÖRÜYORUZ...'
Gaziantep iyi mücadele etti, geçen senenin başından itibaren yükseliş ivmeleri devam ediyor. Bir oyunu tarif edebiliyoruz Gaziantep'te, ne oynayacağını tahmin edebiliyoruz. Gaziantep deplasmanında kolay kolay kazanırım diyen bir takım yok bu ligde. Kapanan, 5'li savunma olduğunu düşünürsek ve Fenerbahçe'nin de kapalı savunmayı açamadığını düşünürsek de maçı görüyoruz.
'GİDİŞATI SORGULAYACAĞIZ DEMİŞTİ...'
Erol hoca geçen hafta, gidişatı sorgulayacağız dedi. Bunu içeride yapmak zorundasın ve oradan bir sonuç çıkar. Oyuncuyu değiştirebilirsin ve mevcut iki kenar oyuncusundan vazgeçilerek Nazım ve Novak ile başlandı. Gökhan'ı ben yorgun gördüm, biraz yorgunluk var. Oyuncu değişikliği fayda etmeyince oyunu değiştirmek lazım.
'BELKİ BAŞKA BİR ŞEY OLACAK AMA...'
Hatay ile 2. hafta oynadı Fenerbahçe, 9 kişi kalan Hatay karşısında da aynısını söyledik. Gerekirse stoperi yollar, doldur boşaltla çözersin. Erol hoca buralarda sisteme bağlı kalmaya çalışıyor. Thiam'ı soktum, Pelkas - Mert Hakan yaptım ve o yüzden yaptım diyebilir ama soktuğu oyuncu da Ademi, 3'lese belki başka bir şey olacak.