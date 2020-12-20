Fenerbahçe'nin Gaziantep mağlubiyeti sonrası olay sözler: Ruh yok

TÜMER METİN: 'MAÇI GÖRÜYORUZ...'

Gaziantep iyi mücadele etti, geçen senenin başından itibaren yükseliş ivmeleri devam ediyor. Bir oyunu tarif edebiliyoruz Gaziantep'te, ne oynayacağını tahmin edebiliyoruz. Gaziantep deplasmanında kolay kolay kazanırım diyen bir takım yok bu ligde. Kapanan, 5'li savunma olduğunu düşünürsek ve Fenerbahçe'nin de kapalı savunmayı açamadığını düşünürsek de maçı görüyoruz.