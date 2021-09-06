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Haberler Spor Son dakika Fenerbahçe haberleri… Fenerbahçe'de Burak Kapacak bilmecesi sonunda çözüldü! Son 2 gün kala lisansı çıktı formayı öptü!

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Fenerbahçe'de Burak Kapacak bilmecesi sonunda çözüldü! Son 2 gün kala lisansı çıktı formayı öptü!

Son dakika haberleri&hellip; Fenerbahçe'nin 1 ay önce Bursaspor'dan kadrosuna kattığı Burak Kapacak'ın lisansının transfer bitimine sadece 2 gün kala çıkarması taraftarı rahatlattı. Burak Kapacak da lisansının çıkmasının ardından bir paylaşım yaptı.

EMRE AKDENİZ
takvim.com.tr
06.09.2021 16:12 - Son Güncelleme: 06.09.2021 16:55
Son dakika Fenerbahçe haberleri… Fenerbahçe’de Burak Kapacak bilmecesi! Ne lisansı var ne de kadroda adı!

Fenerbahçe'nin yaklaşık 1 ay önce Bursaspor'dan kadrosuna kattığı Burak Kapacak'ın lisansı transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala çıkartıldı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri… Fenerbahçe’de Burak Kapacak bilmecesi! Ne lisansı var ne de kadroda adı!

Bursaspor'dan 1 milyon 350 bin Euro karşılığında transfer edilen 22 yaşındaki kanat oyuncusunun lisansı, transfer döneminin bitimine sadece 2 gün kala çıkartıldı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Fenerbahçe’de Burak Kapacak bilmecesi! Ne lisansı var ne de kadroda adı!

Fenerbahçe'nin 23 kişilik Avrupa Ligi kadrosunda adına yer vermediği genç futbolcunun son dakikada açıklanması üzerine taraftarlar da derin bir oh çekti.

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Fenerbahçe’de Burak Kapacak bilmecesi! Ne lisansı var ne de kadroda adı!

TFF'nin resmi sitesinde yer alan Fenerbahçe sayfasında Burak Kapacak'ın ismi yer aldı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Fenerbahçe’de Burak Kapacak bilmecesi! Ne lisansı var ne de kadroda adı!

Burak Kapacak da lisansının çıkmasının ardından bir paylaşım yaptı. Genç yıldızın sosyal medyada yaptığı paylaşımda Fenerbahçe formasını öptüğü bir fotoğrafı paylaşması dikkatlerden kaçmadı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Fenerbahçe’de Burak Kapacak bilmecesi! Ne lisansı var ne de kadroda adı!

Fenerbahçe taraftarları da sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda, "Sonunda Burak Kapacak'ın da lisansı çıktı… Çıkarmayacaklar diye endişe ediyorduk… Nihayet onu da izleyebileceğiz" ifadelerini kullandı.

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