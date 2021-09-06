Son dakika Fenerbahçe haberleri… Fenerbahçe'de Burak Kapacak bilmecesi sonunda çözüldü! Son 2 gün kala lisansı çıktı formayı öptü!
Son dakika haberleri… Fenerbahçe'nin 1 ay önce Bursaspor'dan kadrosuna kattığı Burak Kapacak'ın lisansının transfer bitimine sadece 2 gün kala çıkarması taraftarı rahatlattı. Burak Kapacak da lisansının çıkmasının ardından bir paylaşım yaptı.
Fenerbahçe'nin yaklaşık 1 ay önce Bursaspor'dan kadrosuna kattığı Burak Kapacak'ın lisansı transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala çıkartıldı.
Bursaspor'dan 1 milyon 350 bin Euro karşılığında transfer edilen 22 yaşındaki kanat oyuncusunun lisansı, transfer döneminin bitimine sadece 2 gün kala çıkartıldı.
Fenerbahçe'nin 23 kişilik Avrupa Ligi kadrosunda adına yer vermediği genç futbolcunun son dakikada açıklanması üzerine taraftarlar da derin bir oh çekti.
Burak Kapacak da lisansının çıkmasının ardından bir paylaşım yaptı. Genç yıldızın sosyal medyada yaptığı paylaşımda Fenerbahçe formasını öptüğü bir fotoğrafı paylaşması dikkatlerden kaçmadı.
Fenerbahçe taraftarları da sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda, "Sonunda Burak Kapacak'ın da lisansı çıktı… Çıkarmayacaklar diye endişe ediyorduk… Nihayet onu da izleyebileceğiz" ifadelerini kullandı.