Mostafa Mohamed'den transfer itirafı! Galatasaray'dan ayrılıyordu...
Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon devre arasında kadroya kattığı Mostafa Mohamed, Mısır Milli Takımı ile Gabon'a karşı oynadığı ve gol attığı karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Mohamed, Bordeaux'a gerçekleşmeyen transfer süreciyle ilgili de konuştu.
06.09.2021 15:31
- Son Güncelleme: 06.09.2021 15:31
Galatasaray'ın Mısırlı santrforu Mostafa Mohamed, 2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri maçında Gabon'a gol attıktan sonra açıklamalarda bulundu.
"Sağlık muayenesinden geçtim. Ancak son anda transferim gerçekleşmedi. Galatasaray ile Zamalek arasında bir problem oldu ve Bordeaux'ya transferim gerçekleşmedi" dedi.
Mısırlı santrfor, "Şu anda mevcut sezonun sonuna kadar Galatasaray ile devam edeceğim" ifadelerini kullandı.
23 yaşındaki Mostafa Mohammed'in Galatasaray ile olan kiralık sözleşmesi Haziran 2022'de sona erecek. Galatasaray'ın 4 milyon dolar ödeyerek Mostafa Mohamed'in bonservisini satın alma opsiyonu bulunuyor.