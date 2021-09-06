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Mostafa Mohamed'den transfer itirafı! Galatasaray'dan ayrılıyordu...

Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon devre arasında kadroya kattığı Mostafa Mohamed, Mısır Milli Takımı ile Gabon'a karşı oynadığı ve gol attığı karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Mohamed, Bordeaux'a gerçekleşmeyen transfer süreciyle ilgili de konuştu.

06.09.2021 15:31 - Son Güncelleme: 06.09.2021 15:31
Mostafa Mohamed’den transfer itirafı! Galatasaray’dan ayrılıyordu...

Galatasaray'ın Mısırlı santrforu Mostafa Mohamed, 2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri maçında Gabon'a gol attıktan sonra açıklamalarda bulundu.

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Mostafa Mohamed’den transfer itirafı! Galatasaray’dan ayrılıyordu...

Bordeaux'ya transferinin neden gerçeklemediğiyle ilgili gelen soruya Mohamed, "Milli Takım Teknik Direktörü Hossam El-Badri'den izin aldıktan sonra Bordeaux'ya imza atmak için Fransa'ya gittim."

Mostafa Mohamed’den transfer itirafı! Galatasaray’dan ayrılıyordu...

"Sağlık muayenesinden geçtim. Ancak son anda transferim gerçekleşmedi. Galatasaray ile Zamalek arasında bir problem oldu ve Bordeaux'ya transferim gerçekleşmedi" dedi.

Mostafa Mohamed’den transfer itirafı! Galatasaray’dan ayrılıyordu...

Mısırlı santrfor, "Şu anda mevcut sezonun sonuna kadar Galatasaray ile devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Mostafa Mohamed’den transfer itirafı! Galatasaray’dan ayrılıyordu...

23 yaşındaki Mostafa Mohammed'in Galatasaray ile olan kiralık sözleşmesi Haziran 2022'de sona erecek. Galatasaray'ın 4 milyon dolar ödeyerek Mostafa Mohamed'in bonservisini satın alma opsiyonu bulunuyor.

Mostafa Mohamed’den transfer itirafı! Galatasaray’dan ayrılıyordu...

Mostafa Mohamed, Galatasaray formasıyla çıktığı 25 maçta 9 gol atıp 1 asist yaptı.

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