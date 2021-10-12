SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe'de ayrılık ve imza kararı
Süper Lig'de 8 hafta sonunda liderlik koltuğunda bulunan Fenerbahçe, ligin 9. haftasında Trabzonspor'un konuğu olacak. Ligde şampiyonluk isteyen sarı-lacivertliler bir yandan da kadro planlamasını sürdürüyor. Ferdi Kadıoğlu ile yola devam kararı alan Fenerbahçe, Jose Sosa ve Serdar Aziz ile ilgili de kararını verdi.
12.10.2021 12:44
- Son Güncelleme: 12.10.2021 12:44
Fenerbahçe'de sezon sonu sözleşmesi bitecek isimler arasında yer alan Sosa ve Serdar Aziz için karar verilecek. Yönetim, takımın iki tecrübeli oyuncusuyla ilgili kararını lig bittikten sonra vermeyi planlıyor.