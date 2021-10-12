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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe'de ayrılık ve imza kararı

Süper Lig'de 8 hafta sonunda liderlik koltuğunda bulunan Fenerbahçe, ligin 9. haftasında Trabzonspor'un konuğu olacak. Ligde şampiyonluk isteyen sarı-lacivertliler bir yandan da kadro planlamasını sürdürüyor. Ferdi Kadıoğlu ile yola devam kararı alan Fenerbahçe, Jose Sosa ve Serdar Aziz ile ilgili de kararını verdi.

12.10.2021 12:44 - Son Güncelleme: 12.10.2021 12:44
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe’de ayrılık ve imza kararı

Fenerbahçe'de sezon sonu sözleşmesi bitecek isimler arasında yer alan Sosa ve Serdar Aziz için karar verilecek. Yönetim, takımın iki tecrübeli oyuncusuyla ilgili kararını lig bittikten sonra vermeyi planlıyor.

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe’de ayrılık ve imza kararı

36 yaşındaki Sosa ile yolların ayrılma ihtimali şu an için daha yüksek görünüyor. Arjantinli yıldız da ülkesine dönüp, Estudiantes formasıyla futbolu bırakmayı planlıyor.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe’de ayrılık ve imza kararı

Serdar Aziz'in geleceği ise sergileyeceği performansa bağlı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe’de ayrılık ve imza kararı

Akşam'ın haberine göre Serdar'ın olumlu yönleri; yükselen formuyla yeniden Milli Takım'a seçilmesi ve yabancı sayısının daha da düşecek olması. Dezavantajı ise sık sık sakatlanması.

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