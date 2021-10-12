Letonya - Türkiye maçı sonrası çarpıcı değerlendirme: En uzun 1 dakika...
Son dakika spor haberleri | Dünya Kupası Eleme grup maçında Letonya ile karşı karşıya gelen Milli Takım'ın mücadelesi nefes kesti. Maçın 70. dakikasında yediği talihsiz golle geriye düşen Türkiye, 90+9. dakikada kazandığı penaltı vuruşunda Burak Yılmaz'ın golüyle kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Spor yazarları nefes kesen maç sonrası çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazılar...
ZAMAN VE SABIR - REHA KAPSAL
Norveç maçındaki beraberlikten sonra milli takımımız, yalnız kendi maçını kazanması değil aynı zamanda rakibinin de puan kaybetmesini bekleyecekti. Yani yalnız bizim ne yaptığımız değil, rakibin de ne yaptığını takip ederek Letonya deplasmanına çıkan ay-yıldızlılar, özellikle ilk yarıda hücumda hiç üretken olamadı.
Oyun hareketliliği; topa sahip olan oyuncumuzun önündeki hiçbir futbolcumuz bunu saha içinde ne arkadaşına alan açmak için, ne de rakibin dengesini bozmak için hiç denemediler.
Zeki'nin, Caner'in etkisiz kenar oyunları, Orkun'un orta sahada ne oynadığı belli olmayan kötü ve anlamsız performansı. Hakan Çalhanoğlu'nun kötü performansı ve vurdumduymazlığı. Kerem'in dağınıklığı, ne yaptığını bilmemesi hücumda etkili olamaması, Cengiz'in zaman zaman parlayan, zaman zaman da kafasına göre bireysel performansla oyun oynaması, hiçbir pas kanalı oluşturan arkadaşlarına topu aktarmayı düşünmemesi.
Saha içi organizasyonu ve planları zayıf olan milli takımın, saha içinde tek fark yaratacağı şey; bireysel performansların kalitesiydi. Onda da istenilen seviyeye çıkamadı milli takım oyuncularımız. Bir de buna oyun başlangıcı da böyle bir tercih olabilirdi.