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Skandal ki ne skandal! Corona virüs kırıp geçirirken o evinde kadınlarla parti verdi, alem yaptı

Bu bir dünya nereye gidiyor haberi... Malumunuz tüm dünya corona virüs ile mücadele veriyor. Çin'in Wuhan kentine ortaya çıkan ve 3-4 ay gibi kısa bir sürede dünyanın dört bir yanına yayılan korona virüs binlerce can aldı. Devlet ve uzmanlar insanları uyarmaya, sosyal izolasyona yönlendirmeye çabalıyor. Bu kapsamda pek çok lig ertelendi, pek çok sporcu halka örnek teşkil edecek biçimde evlerine kapandı. Ancak gelin görün ki bazılarının ne korona virüs ne de insanların sağlığı umrunda. Corona virüs kırıp geçirirken o evinde kadınlarla parti verdi, alem yaptı. İşte detaylar.

06.04.2020 16:08 - Son Güncelleme: 06.04.2020 16:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





