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Skandal ki ne skandal! Corona virüs kırıp geçirirken o evinde kadınlarla parti verdi, alem yaptı

Bu bir dünya nereye gidiyor haberi... Malumunuz tüm dünya corona virüs ile mücadele veriyor. Çin'in Wuhan kentine ortaya çıkan ve 3-4 ay gibi kısa bir sürede dünyanın dört bir yanına yayılan korona virüs binlerce can aldı. Devlet ve uzmanlar insanları uyarmaya, sosyal izolasyona yönlendirmeye çabalıyor. Bu kapsamda pek çok lig ertelendi, pek çok sporcu halka örnek teşkil edecek biçimde evlerine kapandı. Ancak gelin görün ki bazılarının ne korona virüs ne de insanların sağlığı umrunda. Corona virüs kırıp geçirirken o evinde kadınlarla parti verdi, alem yaptı. İşte detaylar.

06.04.2020 16:08 - Son Güncelleme: 06.04.2020 16:11
Skandal ki ne skandal! Corona virüs kırıp geçirirken o evinde kadınlarla parti verdi, alem yaptı

Tüm dünya korona virüs karşısında yaşam-kalım savaşı verirken, kimileri ne kendini ne de toplum sağlığını önemsiyor.

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Skandal ki ne skandal! Corona virüs kırıp geçirirken o evinde kadınlarla parti verdi, alem yaptı

Manchester Cityli Kyle Walker, bir skandala imza atarak koronavirüs (corona virüs) karantinasını hiçe saydı.

Skandal ki ne skandal! Corona virüs kırıp geçirirken o evinde kadınlarla parti verdi, alem yaptı

The Sun'ın haberine göre; İngiliz futbolcu Kyle Walker, evine çağırdığı iki kadınla parti verdi.

Skandal ki ne skandal! Corona virüs kırıp geçirirken o evinde kadınlarla parti verdi, alem yaptı

İngiliz halkına "Evde kal" çağrısı yapan Walker'ın evine çağırdığı kadınlardan biri olan Louise McNamara, partinin 3 saat sürdüğünü söyledi. Yaptığı davranışın yanlış olduğunu kabul eden ve özür dileyen Manchester Cityli oyuncu, yönetimden gelecek ağır bir ceza ile karşı karşıya...

Skandal ki ne skandal! Corona virüs kırıp geçirirken o evinde kadınlarla parti verdi, alem yaptı

BİTTİ Mİ BİTMEDİ...

İngiliz futbolcu ile uzun süredir beraber olan Annie Kilner, Kyle Walker'ın eski sevgilisi Lauryn Goodman'ın hamile olduğunu açıklamasının ardından oyuncuyu terk etmişti.

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