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Haberler Galeri Spor Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'de 3 isim için flaş karar! Sosa, Cisse ve Novak...

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'de 3 isim için flaş karar! Sosa, Cisse ve Novak...

Sezon başında kadrosuna kattığı isimlerle transfer dönemünün şampiyonu olan Fenerbahçe'de Papiss Cisse, Filip Novak ve Sosa gibi isimler şu ana kadar bekleneni veremedi. Ara transfer dönemi için çalışmalar sürerken, sarı-lacivertli kulüpte 3 yıldız için de karar verildi.

28.12.2020 11:09 - Son Güncelleme: 28.12.2020 11:09
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'de 3 isim için flaş karar! Sosa, Cisse ve Novak...

Fenerbahçe, geçen sezon Alanyaspor'da 23 golle yıldızlaşan Cisse ve Trabzonspor'u zirvede tutan Sosa ile Novak konusunda kararını verdi.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'de 3 isim için flaş karar! Sosa, Cisse ve Novak...

Geçen sezon 10 golle ligin en skorer savunmacısı olmayı başaran Novak ile 9 gol, 7 asistle Trabzonspor orta sahasının liderliğini yapan Sosa takıma geç katıldı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'de 3 isim için flaş karar! Sosa, Cisse ve Novak...

Benzer şekilde Cisse'nin de transfer döneminin son günlerine kadar beklediği ve sezon başı kampının hiçbir bölümünde yer alamadı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'de 3 isim için flaş karar! Sosa, Cisse ve Novak...

3 FUTBOLCU İÇİN SABIRLI OLUNACAK!
Milliyet'in haberine göre, geçen yıl Süper Lig'in parlayan 3 yıldızının Fenerbahçe'de henüz ağırlıklarını koyamadıkları kabul edilse de bilhassa sezonun ikinci yarısına işaret ediliyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'de 3 isim için flaş karar! Sosa, Cisse ve Novak...

TOPARLANMALARI BEKLENİYOR
Sezon başı kampı geçiremeyen, hastalık ve sakatlık gibi sorunlar yaşayan Novak ve Sosa ile ligde 4. haftadan sonra takıma katılan Cisse'nin yeni yılla beraber toparlanmaları bekleniyor. 35 yaşında olan Sosa ve Cisse'nin de sezon başı kampı geçirememeleri handikap olarak savunuluyor. Novak'ta da sezon başındaki sakatlık etkisi ve Caner Erkin gibi değerli bir ismin önünde olduğu bildiriliyor.

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