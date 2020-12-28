Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'de 3 isim için flaş karar! Sosa, Cisse ve Novak...
Sezon başında kadrosuna kattığı isimlerle transfer dönemünün şampiyonu olan Fenerbahçe'de Papiss Cisse, Filip Novak ve Sosa gibi isimler şu ana kadar bekleneni veremedi. Ara transfer dönemi için çalışmalar sürerken, sarı-lacivertli kulüpte 3 yıldız için de karar verildi.
28.12.2020 11:09
- Son Güncelleme: 28.12.2020 11:09
TOPARLANMALARI BEKLENİYOR
Sezon başı kampı geçiremeyen, hastalık ve sakatlık gibi sorunlar yaşayan Novak ve Sosa ile ligde 4. haftadan sonra takıma katılan Cisse'nin yeni yılla beraber toparlanmaları bekleniyor. 35 yaşında olan Sosa ve Cisse'nin de sezon başı kampı geçirememeleri handikap olarak savunuluyor. Novak'ta da sezon başındaki sakatlık etkisi ve Caner Erkin gibi değerli bir ismin önünde olduğu bildiriliyor.
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