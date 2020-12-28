Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'de 3 isim için flaş karar! Sosa, Cisse ve Novak...

TOPARLANMALARI BEKLENİYOR

Sezon başı kampı geçiremeyen, hastalık ve sakatlık gibi sorunlar yaşayan Novak ve Sosa ile ligde 4. haftadan sonra takıma katılan Cisse'nin yeni yılla beraber toparlanmaları bekleniyor. 35 yaşında olan Sosa ve Cisse'nin de sezon başı kampı geçirememeleri handikap olarak savunuluyor. Novak'ta da sezon başındaki sakatlık etkisi ve Caner Erkin gibi değerli bir ismin önünde olduğu bildiriliyor.