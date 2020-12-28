Galatasaray'a Onyekuru transferinde kötü haber! Yeni rakip çıktı
Son günlerde Galatasaray'a yeniden transfer olacağı iddia edilen ve adı bir dönem Fenerbahçe ile de anılan Henry Onyekuru transferiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Monaco'nun kadrosunda düşünmediği yıldız isme sürpriz bir talip çıktı.
28.12.2020 15:23
- Son Güncelleme: 28.12.2020 15:23
Ocak ayı transfer döneminin yaklaşmasıyla kulüpler, girişimlerde bulunacağı oyuncu listesini belirledi.
Türkiye'de 5 Ocak'ta başlayacak ara transfer döneminde Süper Lig'in dev kulüpleri şampiyonluk yarışından kopmamak için çeşitli takviyeler yapmayı planlıyorlar.
Ligde zirveyi ele geçiren Galatasaray da, kadrosunu güçlendirmek ve alternatiflerini artırmak için ocak ayı transfer dönemini iple çeken kulüplerden...
Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda takıma hem hücumcu hem de defans oyuncuları almayı planlayan sarı-kırmızılılarda, takımın eski yıldızlarından Henry Onyekuru liste başında bulunan isimlerden...
Adı zaman zaman Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe ile de anılan Onyekuru'nun, Monaco'dan ocak ayında ayrılması bekleniyor.