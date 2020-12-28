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Galatasaray'a Onyekuru transferinde kötü haber! Yeni rakip çıktı

Son günlerde Galatasaray'a yeniden transfer olacağı iddia edilen ve adı bir dönem Fenerbahçe ile de anılan Henry Onyekuru transferiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Monaco'nun kadrosunda düşünmediği yıldız isme sürpriz bir talip çıktı.

28.12.2020 15:23 - Son Güncelleme: 28.12.2020 15:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





