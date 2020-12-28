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İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası! Fatih Terim istedi, yönetim bitiriyor
İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası! Fatih Terim istedi, yönetim bitiriyor
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de ara transfer döneminin başlamasına sayılı günler kala Galatasaray'da hareketlilik sürüyor. 23'üncü şampiyonluğu kazanmak isteyen sarı-kırmızılı ekipte Fatih Terim'in raporu doğrultusunda devam eden çalışmalarda yeni bir isim ön plana çıktı. Genç 10 numarayı kadrosuna katmak isteyen Galatasaray'ın şartları zorlayacağı öğrenildi. İşte detaylar...
28.12.2020 10:21
- Son Güncelleme: 28.12.2020 10:21
Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran Galatasaray'da yüzler gülüyor.
Sarı-kırmızılılar, dev derbide rakibini 2-0 yenerek Alanyaspor'un Gaziantep FK'ya mağlup olması sonrası liderliğe yükseldi.
Cimbom, 16. haftada sahasında oynayacağı Antalyaspor engelini aşarak yoluna devam etmek isterken, ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte transfer çalışmaları hızlandı.
Aslan, 5 Ocak'ta başlayacak transfer döneminde kadrosunu güçlendirerek sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Transfer yapacağız ve birçok girişimimiz var. Biz taraftarımızın ne istediğini biliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.