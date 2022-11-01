Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe taraftarını şoka sokacak atama! Kabus geri döndü! UEFA Kiev maçına Ivan Bebek’i atadı!
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe, perşembe akşamı UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev'e konuk olacak. Tarihi maçta sarı-lacivertliler kazanıp grup liderliğini elde etmeye çalışacak. Maçın 4. hakemi ise Fenerbahçeli taraftarları şoke etti. 17 Mart 2016'da UEFA Avrupa Ligi'ndeki Braga maçında sarı-lacivertlileri adeta doğrayan İvan Bebek, Kiev maçına atandı.
Fenerbahçe için hayati maçta maçın orta hakemi Hırvat hakem Duje Strukan olurken yardımcı hakemliğe B. Zobenica ve A. Jaksic atandı.
Maçın 4. hakemi ise Fenerbahçeli taraftarları şoke etti... 17 Mart 2016'da UEFA Avrupa Ligi'ndeki Braga maçında sarı-lacivertlileri adeta doğrayan İvan Bebek, Kiev maçına atandı!
O tarihteki son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, rakibini evinde Mehmet Topal'ın 82. dakikada attığı golle 1-0 yenmişti.
Rövanşı ise Portekiz'de oynandı ve Fenerbahçe, İvan Bebek katliamına uğradı...
İvan Bebek, henüz 9. dakikada Mehmet Topal'a sarı kart gösterdi. Braga, 11. dakikada şu anda Alanyaspor'da oynayan Ahmed Hassan'ın golüyle öne geçti.
31. dakikada Van Persie, 44'te ise Josef'e sarı kart veren İvan Bebek'e cevabı 45+3'te Alper Potuk vermişti ve skor 1-1 olmuştu.
66. dakikada uydurma bir kararla Mehmet Topal'ı atan İvan Bebek, Braga'ya penaltı hediye etmişti ve skor 2-1 oldu.