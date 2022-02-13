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Haberler Spor Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe taraftarı bu haberi bekliyordu! İşte Mesut Özil'in dönüş tarihi

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe taraftarı bu haberi bekliyordu! İşte Mesut Özil'in dönüş tarihi

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Spor Toto Süper Lig'de Altay ile Fenerbahçe arasında gerçekleşen maçtan sonra belinden operasyon geçiren Mesut Özil'in sahalara döneceği tarih belli oldu.

EMRE AKDENİZ
takvim.com.tr
13.02.2022 15:23 - Son Güncelleme: 13.02.2022 15:23
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe taraftarı bu haberi bekliyordu! İşte Mesut Özil’in dönüş tarihi

Son maçına 19 Ocak'ta Altay karşısında çıkan ve sonrasında belinden geçirdiği operasyon sonrası bir süredir sahalardan uzak olan Mesut Özil'in formasına kavuşacağı tarih netleşti.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe taraftarı bu haberi bekliyordu! İşte Mesut Özil’in dönüş tarihi

Süper Lig'in 25. haftasında Giresunspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek iki maçlık galibiyet özlemine son veren Fenerbahçe'ye yıldız futbolcusu Mesut Özil'den de iyi haber geldi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe taraftarı bu haberi bekliyordu! İşte Mesut Özil’in dönüş tarihi

Son olarak Fenerbahçe'nin 19 Ocak'ta Altay ile oynadığı maçta forma giyen ve ardından belinden bir operasyon geçiren Mesut'un yeniden formasına kavuşacağı tarih belli oldu.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe taraftarı bu haberi bekliyordu! İşte Mesut Özil’in dönüş tarihi

Geçtiğimiz hafta içinde saha çalışmalarına başlayan Mesut Özil'in Fenerbahçe'nin 17 Şubat Perşembe günü UEFA Konfederasyon Ligi son 32 turunda Slavia Prag ile oynayacağı maçın kadrosunda yer alacağı öğrenildi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe taraftarı bu haberi bekliyordu! İşte Mesut Özil’in dönüş tarihi

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın Mesut Öziil'i Slavia Prag karşısında maça yedek başlatmayı düşündüğü ve karşılaşmanın gidişatına göre şans vermeyi planladığı belirtiliyor.

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