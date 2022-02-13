Mergim Berisha'nın eşi Vesa Berisha Fenerbahçelilerle tartıştı: Kocamın yaptıklarını rüyanızda göremezsiniz
Mergim Berisha'nın eşi sosyal medyada yine taraftarla diyaloğa girdi. Ancak verdiği cevap bu kez hoş karşılanmadı. Vesa Berisha, Giresun maçında net fırsatları kaçıran Berisha hakkında yazılan eleştiriler için sert cevap verdi. Vesa Berisha "Çoğu taraftarın antrenör olduğunu bilmiyordum. Benim eşim bir futbolcu ve siz bunu hayallerinizde bile gerçekleştiremiyorsunuz" dedi.
13.02.2022 14:53
- Son Güncelleme: 13.02.2022 14:53
Vesa Berisha, Giresun maçında net fırsatları kaçıran Berisha hakkında yazılan eleştiriler için sert cevap verdi.
Her geçen hafta performansı geriye giden 23 yaşındaki forvet, Giresunspor maçında kaçırdıklarıyla taraftarı çıldırttı.