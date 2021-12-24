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Haberler Spor Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe Max Meyer ile yolları ayırıyor! 9 maçta sadece 1 gol

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe Max Meyer ile yolları ayırıyor! 9 maçta sadece 1 gol

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe, yaz transfer döneminin son günlerinde kadrosuna kattığı Alman orta saha oyuncusu Max Meyer ile devre arasında yolları ayırmayı planlıyor.

Onur Koçhan
takvim.com.tr
24.12.2021 17:05 - Son Güncelleme: 24.12.2021 17:05
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe Max Meyer ile yolları ayırıyor! 9 maçta sadece 1 gol

Geldiği günden beri ortalıkta fazla gözükmeyen tecrübeli oyuncunun performansı taraftarlar arasında uzun süredir tartışma konusu.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe Max Meyer ile yolları ayırıyor! 9 maçta sadece 1 gol

26 yaşındaki oyuncu Max Meyer, transfer olduğu dönemde uzun süre forma giymediği için eleştiriliyordu. Nitekim bekleneni karşılayamadı. Alman futbolcu, Fenerbahçe'de sadece 9 maçta forma giydi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe Max Meyer ile yolları ayırıyor! 9 maçta sadece 1 gol

5 Avrupa Ligi ve 4 kez de Süper Lig maçında görev aldı. 9 maçta sadece 1 gol attı. Asisti de yok.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe Max Meyer ile yolları ayırıyor! 9 maçta sadece 1 gol

Son oynadığı maç ise Eintracht Frankfurt'a karşıydı. Son iki Süper Lig maçında Beşiktaş ve Karagümrük'e karşı kadroda bile yoktu.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe Max Meyer ile yolları ayırıyor! 9 maçta sadece 1 gol

9 maçta sadece Antwerp'e karşı 90 dakika sahada kaldı. Kalan 8 maçta ise sonradan oyuna dahil oldu. Yıllık 800 bin Euro'ya oynayan Max Meyer, devre arası geldiği için 400 bin Euro'yu şimdiden cebine indirdi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe Max Meyer ile yolları ayırıyor! 9 maçta sadece 1 gol

Attığı 1 gole karşılık 400 bin Euro yani 5.4 milyon lira kazandı…

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe Max Meyer ile yolları ayırıyor! 9 maçta sadece 1 gol

Fenerbahçe Yönetimi devre arasında Alman oyuncu ile masaya oturup anlaşma zemini arayacak. Meyer'in sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.

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