Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe Max Meyer ile yolları ayırıyor! 9 maçta sadece 1 gol
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe, yaz transfer döneminin son günlerinde kadrosuna kattığı Alman orta saha oyuncusu Max Meyer ile devre arasında yolları ayırmayı planlıyor.
24.12.2021 17:05
- Son Güncelleme: 24.12.2021 17:05
26 yaşındaki oyuncu Max Meyer, transfer olduğu dönemde uzun süre forma giymediği için eleştiriliyordu. Nitekim bekleneni karşılayamadı. Alman futbolcu, Fenerbahçe'de sadece 9 maçta forma giydi.
9 maçta sadece Antwerp'e karşı 90 dakika sahada kaldı. Kalan 8 maçta ise sonradan oyuna dahil oldu. Yıllık 800 bin Euro'ya oynayan Max Meyer, devre arası geldiği için 400 bin Euro'yu şimdiden cebine indirdi.
Fenerbahçe Yönetimi devre arasında Alman oyuncu ile masaya oturup anlaşma zemini arayacak. Meyer'in sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.