Karagümrük maçının faturası o isimlere kesildi! Fenerbahçe'de Vitor Pereira ayrılığının ardından o futbolcular kadro dışı kalacak
Kısa bir süre önce teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de 9 kişi kalan Karagümrük'e karşı takımın galip gelememesinin ardından eleştiri okları futbolcuların üzerinde yoğunlaştı. Sarı-Lacivertli yönetim bazı futbolculara para cezası verilmesini ve kadro dışı ihtimalini değerlendirmeye aldı.
24.12.2021 14:09
- Son Güncelleme: 24.12.2021 14:09
Fenerbahçe'de üst üste alınan kötü sonuçlar ve bazı futbolcuların Vitor Pereira ile ilgili yönetime sunduğu olumsuz görüşler sebebiyle Portekizli teknik adamın görevine kısa bir süre önce son verilse de Sarı-Lacivertli takımda taşlar bir türlü yerine oturmuyor.
Son olarak Karagümrük karşısında yaklaşık 1 saat 9 kişi oynayan rakibine karşı galip gelmeyi başaramayan Sarı-Lacivertli takımda bu kez futbolcular, hedef haline gelmiş durumda.
Fenerbahçe'de yönetim tarafından performansı yeterli bulunmayan oyuncuların başında Jose Sosa, Dimtiros Pelkas ve Luiz Gustavo'nun geldiği konuşuluyor.