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Haberler Spor Karagümrük maçının faturası o isimlere kesildi! Fenerbahçe'de Vitor Pereira ayrılığının ardından o futbolcular kadro dışı kalacak

Karagümrük maçının faturası o isimlere kesildi! Fenerbahçe'de Vitor Pereira ayrılığının ardından o futbolcular kadro dışı kalacak

Kısa bir süre önce teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de 9 kişi kalan Karagümrük'e karşı takımın galip gelememesinin ardından eleştiri okları futbolcuların üzerinde yoğunlaştı. Sarı-Lacivertli yönetim bazı futbolculara para cezası verilmesini ve kadro dışı ihtimalini değerlendirmeye aldı.

EMRE AKDENİZ
takvim.com.tr
24.12.2021 14:09 - Son Güncelleme: 24.12.2021 14:09
Karagümrük maçının faturası o isimlere kesildi! Fenerbahçe’de Vitor Pereira ayrılığının ardından o futbolcular kadro dışı kalacak

Fenerbahçe'de üst üste alınan kötü sonuçlar ve bazı futbolcuların Vitor Pereira ile ilgili yönetime sunduğu olumsuz görüşler sebebiyle Portekizli teknik adamın görevine kısa bir süre önce son verilse de Sarı-Lacivertli takımda taşlar bir türlü yerine oturmuyor.

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Karagümrük maçının faturası o isimlere kesildi! Fenerbahçe’de Vitor Pereira ayrılığının ardından o futbolcular kadro dışı kalacak

Son olarak Karagümrük karşısında yaklaşık 1 saat 9 kişi oynayan rakibine karşı galip gelmeyi başaramayan Sarı-Lacivertli takımda bu kez futbolcular, hedef haline gelmiş durumda.

Karagümrük maçının faturası o isimlere kesildi! Fenerbahçe’de Vitor Pereira ayrılığının ardından o futbolcular kadro dışı kalacak

Yöneticilerin, kendi arasında yaptıkları görüşmede, "Pereira'nın oyun sistemini bahane ettiler ama 9 kişi kalan takımı bile yenemediler" diyerek futbolculara yüklendiği ve devre sonunda takımla ilgili bir değerlendirme yapılacağı öğrenildi.

Karagümrük maçının faturası o isimlere kesildi! Fenerbahçe’de Vitor Pereira ayrılığının ardından o futbolcular kadro dışı kalacak

Yönetimin bazı futbolculara para cezası verilmesi yönünde görüş alışverişinde bulunduğu belirtilirken, bazı oyuncuların ise kadro dışı bırakılmasının dahi gündeme geldiği öne sürüldü.

Karagümrük maçının faturası o isimlere kesildi! Fenerbahçe’de Vitor Pereira ayrılığının ardından o futbolcular kadro dışı kalacak

Fenerbahçe'de yönetim tarafından performansı yeterli bulunmayan oyuncuların başında Jose Sosa, Dimtiros Pelkas ve Luiz Gustavo'nun geldiği konuşuluyor.

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