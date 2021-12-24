Karagümrük maçının faturası o isimlere kesildi! Fenerbahçe’de Vitor Pereira ayrılığının ardından o futbolcular kadro dışı kalacak

Fenerbahçe'de üst üste alınan kötü sonuçlar ve bazı futbolcuların Vitor Pereira ile ilgili yönetime sunduğu olumsuz görüşler sebebiyle Portekizli teknik adamın görevine kısa bir süre önce son verilse de Sarı-Lacivertli takımda taşlar bir türlü yerine oturmuyor.