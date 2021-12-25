Akyazı'da usta-çırak kapışması! İşte Trabzonspor-Başakşehir maçının muhtemel 11'leri
Süper Lig'de en yakın rakibi Konyaspor ile arasında 9 puan fark olan Trabzonspor, evinde Başakşehir'i konuk ediyor. Abdullah Avcı, Emre Belözoğlu ile müthiş bir çıkış yakalayan ve zirveye yaklaşan Medipol Başakşehir'in tehlikeli bir takım olduğunu hatırlatırken kritik mücadele öncesi ilk 11'i belirledi.
25.12.2021 08:26
- Son Güncelleme: 25.12.2021 08:26
Fırtına'da gözler Başakşehir ile oynanacak karşılaşmaya çevrildi. Eksiklerin çok olduğu bordo-mavili ekipte hedef kazanarak sezonun ilk yarısını 3 puanla kapatmak.
ÖNEMLİ OLAN TAKIM
Abdullah Avcı, Emre Belözoğlu ile müthiş bir çıkış yakalayan ve zirveye yaklaşan Medipol Başakşehir'in tehlikeli bir takım olduğunu hatırlattı. Avcı "Rakibimiz güçlü ancak biz sahaya her zamanki gibi galibiyet için çıkacağız. Eksiklerimiz de var. Bugüne kadar hiçbir zaman mazeret üretmedik.