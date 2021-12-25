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Haberler Spor Akyazı'da usta-çırak kapışması! İşte Trabzonspor-Başakşehir maçının muhtemel 11'leri

Akyazı'da usta-çırak kapışması! İşte Trabzonspor-Başakşehir maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'de en yakın rakibi Konyaspor ile arasında 9 puan fark olan Trabzonspor, evinde Başakşehir'i konuk ediyor. Abdullah Avcı, Emre Belözoğlu ile müthiş bir çıkış yakalayan ve zirveye yaklaşan Medipol Başakşehir'in tehlikeli bir takım olduğunu hatırlatırken kritik mücadele öncesi ilk 11'i belirledi.

25.12.2021 08:26 - Son Güncelleme: 25.12.2021 08:26
Akyazı’da usta-çırak kapışması! İşte Trabzonspor-Başakşehir maçının muhtemel 11’leri

Fırtına'da gözler Başakşehir ile oynanacak karşılaşmaya çevrildi. Eksiklerin çok olduğu bordo-mavili ekipte hedef kazanarak sezonun ilk yarısını 3 puanla kapatmak.

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Akyazı’da usta-çırak kapışması! İşte Trabzonspor-Başakşehir maçının muhtemel 11’leri

Teknik direktör Abdullah Avcı kritik oyuncularından bu maçta faydalanamayacak. Anthony Nwakaeme, Vitor Hugo'nun dışında sezonu kapatan Edgar İe ve Gervinho da yok.

Akyazı’da usta-çırak kapışması! İşte Trabzonspor-Başakşehir maçının muhtemel 11’leri

Bugün mecburi rotasyonla sahaya çıkacak olan Karadeniz temsilcisinde teknik direktör Abdullah Avcı öğrencilerine moral motivasyon konuşması yaptı.

Akyazı’da usta-çırak kapışması! İşte Trabzonspor-Başakşehir maçının muhtemel 11’leri


ÖNEMLİ OLAN TAKIM
Abdullah Avcı, Emre Belözoğlu ile müthiş bir çıkış yakalayan ve zirveye yaklaşan Medipol Başakşehir'in tehlikeli bir takım olduğunu hatırlattı. Avcı "Rakibimiz güçlü ancak biz sahaya her zamanki gibi galibiyet için çıkacağız. Eksiklerimiz de var. Bugüne kadar hiçbir zaman mazeret üretmedik.

Akyazı’da usta-çırak kapışması! İşte Trabzonspor-Başakşehir maçının muhtemel 11’leri

Yine üretmeyeceğiz. Biz iyi bir takımız. İsimler değil. takım önemli. Size sonuna kadar güveniyorum. Çıkalım Başakşehir maçını kazanalım ve devreyi gülerek tamamlayalım. Taraftarımız büyük güç olacak" ifadelerini kullandı.

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