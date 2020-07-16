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Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe bombaları tek tek patlatıyor! Sinan Gümüş'ten sonra 3 isim daha
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe bombaları tek tek patlatıyor! Sinan Gümüş'ten sonra 3 isim daha
Önümüzdeki sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, transferde gaza bastı. Antalyaspor'da kiralık olarak forma giyen Sinan Gümüş'le prensip anlaşmasına varan sarı-lacivertli ekip, 3 bomba daha patlatmaya hazırlanıyor.
16.07.2020 12:20
- Son Güncelleme: 16.07.2020 12:20
Yaz transfer sezonu öncesi hedeflerini belirleyen Fenerbahçe yönetimi hamlelerini bir bir gerçekleştiriyor.
Kadrosuna kattığı genç oyuncularla geleceğini şekillendirmeye çalışan Fenerbahçe asıl hamleyi ise Mert Hakan Yandaş'ı Galatasaray'ın elinden kaparak yapmıştı.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, ekonomik sebepler kadar yabancı kontenjanındaki değişikliği de göz önünde bulundurarak yerli isimlere öncelik veren sarı-lacivertliler, eski bir Galatasaraylı olan Sinan Gümüş'le de prensip anlaşması sağladı.
Fenerbahçe 26 yaşındaki hücum oyuncusunu satın alma opsiyonuyla kiralayacak.
İLK HEDEF ALPASLAN ÖZTÜRK!
Fenerbahçe, bir diğer savaşı ise Alpaslan Öztürk için veriyor. Sarı-lacivertliler, Göztepe'nin başarılı savunmacısı için Galatasaray'la kıyasıya bir rekabet içinde.