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Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe bombaları tek tek patlatıyor! Sinan Gümüş'ten sonra 3 isim daha

Önümüzdeki sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, transferde gaza bastı. Antalyaspor'da kiralık olarak forma giyen Sinan Gümüş'le prensip anlaşmasına varan sarı-lacivertli ekip, 3 bomba daha patlatmaya hazırlanıyor.

16.07.2020 12:20 - Son Güncelleme: 16.07.2020 12:20
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe bombaları tek tek patlatıyor! Sinan Gümüş'ten sonra 3 isim daha

Yaz transfer sezonu öncesi hedeflerini belirleyen Fenerbahçe yönetimi hamlelerini bir bir gerçekleştiriyor.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe bombaları tek tek patlatıyor! Sinan Gümüş'ten sonra 3 isim daha

Kadrosuna kattığı genç oyuncularla geleceğini şekillendirmeye çalışan Fenerbahçe asıl hamleyi ise Mert Hakan Yandaş'ı Galatasaray'ın elinden kaparak yapmıştı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe bombaları tek tek patlatıyor! Sinan Gümüş'ten sonra 3 isim daha

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, ekonomik sebepler kadar yabancı kontenjanındaki değişikliği de göz önünde bulundurarak yerli isimlere öncelik veren sarı-lacivertliler, eski bir Galatasaraylı olan Sinan Gümüş'le de prensip anlaşması sağladı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe bombaları tek tek patlatıyor! Sinan Gümüş'ten sonra 3 isim daha

Fenerbahçe 26 yaşındaki hücum oyuncusunu satın alma opsiyonuyla kiralayacak.

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe bombaları tek tek patlatıyor! Sinan Gümüş'ten sonra 3 isim daha

İLK HEDEF ALPASLAN ÖZTÜRK!
Fenerbahçe, bir diğer savaşı ise Alpaslan Öztürk için veriyor. Sarı-lacivertliler, Göztepe'nin başarılı savunmacısı için Galatasaray'la kıyasıya bir rekabet içinde.

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