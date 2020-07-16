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Fenerbahçe harıl harıl aradığı sol beki Süper Lig'de buldu | Fenerbahçe transfer haberleri

2 sezondur bekleneni veremeyen Fenerbahçe'de, gelecek sezon sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu liderliğinde transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Son iki sezondur büyük sorun yaşadığı sol bek problemini erkenden çözmek isteyen sarı lacivertliler, harıl harıl aradığı sol beki yine Süper Lig'de buldu. İşte sarı-lacivertli takımın resmi teklifi sunduğu ifade edilen o isim.

16.07.2020 10:36 - Son Güncelleme: 16.07.2020 10:36
Fenerbahçe harıl harıl aradığı sol beki Süper Lig'de buldu | Fenerbahçe transfer haberleri

Gelecek sezon transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe harıl harıl aradığı sol beki Süper Lig'de buldu | Fenerbahçe transfer haberleri

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde sol beke Kolarov'u almak için büyük uğraş sarf eden ancak başarılı olamayan Fenerbahçe, daha sonra bir başka yıldız Ricardo Rodriguez için girişimde bulunmuş ancak sonuç alamamıştı.

Fenerbahçe harıl harıl aradığı sol beki Süper Lig'de buldu | Fenerbahçe transfer haberleri

Hasan Ali'nin sakatlığı ve bu bölgeye transfer yapılamaması nedeniyle sol bekten bir türlü verim alamayan sarı-lacivertli kulübün gündemine Beşiktaşlı Caner Erkin gelmişti ancak anlaşma sağlanamamıştı.

Fenerbahçe harıl harıl aradığı sol beki Süper Lig'de buldu | Fenerbahçe transfer haberleri

Milliyet'te yer alan habere göre; 'Sportif Direktör' olması beklenen Emre Belözoğlu'nun önderliğinde yeniden yapılanacak Fenerbahçe yönetimi aradığını Süper Lig'de buldu.

Fenerbahçe harıl harıl aradığı sol beki Süper Lig'de buldu | Fenerbahçe transfer haberleri

RESMİ TEKLİF YAPILDI
Süper Lig'de Kasımpaşa forması giyen Oussama Haddadi için resmi girişimde bulundu.

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