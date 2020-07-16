Fenerbahçe harıl harıl aradığı sol beki Süper Lig'de buldu | Fenerbahçe transfer haberleri
2 sezondur bekleneni veremeyen Fenerbahçe'de, gelecek sezon sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu liderliğinde transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Son iki sezondur büyük sorun yaşadığı sol bek problemini erkenden çözmek isteyen sarı lacivertliler, harıl harıl aradığı sol beki yine Süper Lig'de buldu. İşte sarı-lacivertli takımın resmi teklifi sunduğu ifade edilen o isim.
16.07.2020 10:36
- Son Güncelleme: 16.07.2020 10:36
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