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Fenerbahçe'de son dakika Mesut Özil gelişmesi! Her an 'Evet' diyebilir!

Fenerbahçe'nin gelecek sezon transfer hedeflerinden biri pek çok sezonda da olduğu gibi Arsenal'de forma giyen yıldız futbolcu Mesut Özil. Haftalardır Arsenal'da forma şansı bulamayan Mesut Özil, takıma katkı sağlamaya hazır olduğunu söylese de, İspanyol teknik adam Mikel Arteta aynı fikirde olmadığını açık açık söylemişti. Daha önce de adı Fenerbahçe ile adılan Mesut Özil için yapılan hamleleri sonrası, oyuncunun cephesinde de yeni gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar.

16.07.2020 12:35 - Son Güncelleme: 16.07.2020 12:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





