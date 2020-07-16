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Fenerbahçe'de son dakika Mesut Özil gelişmesi! Her an 'Evet' diyebilir!
Fenerbahçe'de son dakika Mesut Özil gelişmesi! Her an 'Evet' diyebilir!
Fenerbahçe'nin gelecek sezon transfer hedeflerinden biri pek çok sezonda da olduğu gibi Arsenal'de forma giyen yıldız futbolcu Mesut Özil. Haftalardır Arsenal'da forma şansı bulamayan Mesut Özil, takıma katkı sağlamaya hazır olduğunu söylese de, İspanyol teknik adam Mikel Arteta aynı fikirde olmadığını açık açık söylemişti. Daha önce de adı Fenerbahçe ile adılan Mesut Özil için yapılan hamleleri sonrası, oyuncunun cephesinde de yeni gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar.
16.07.2020 12:35
- Son Güncelleme: 16.07.2020 12:35
Süper Lig'de bitime az bir süre kala çalışmalarını sürdüren kulüpler birçok isimle transfer temaslarını sıklaştırmış durumda.
Bu yönde girişimlerini hızlandıran sarı-lacivertlilerin, her transfer sezonunda olduğu gibi bu kez de gündeminde Premier Lig'de forma giyen yıldız oyuncu Mesut Özil var...
Özil'e şu anda Türkiye, Katar, Japonya, İtalya ve Amerika Birleşik Devletleri'nden teklifler geliyor ancak 31 yaşındaki futbolcu gelen teklifler arasından en çok Türkiye'ye sıcak bakıyor.
TÜRKİYE'DE FORMA GİYMEYE YAKIN
Henüz 31 yaşındaki yıldız oyuncu Türkiye'de forma giymeye daha yakın. Avrupa'nın dev takımlarında forma giyen Özil, uygun şartların oluşması durumunda Türkiye'den gelecek telifleri de değerlendirerek kariyerine yön verecek.
Özellikle ismi Fenerbahçe ile anılan ve sürekli transfer gündeminde olan Özil'in gelecek sezon iyi takım kurulması ve şartların uygun olması durumunda Fenerbahçe'nin teklifine 'evet' diyebileceği öğrenildi.