Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe Avrupa'da ilk 5'te! Dikkat çeken istatistik! Yedekten gelen oyunculardan
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Spor Toto Süper Lig'de istediğini alamayan Fenerbahçe'nin bir istatistiği dikkat çekti. Fenerbahçe, Avrupa'da bu sezon tüm liglerde yedekten gelen oyunculardan en çok gol katkısı alan takım sıralamasında ilk 5'te yer alıyor.
Bu akşam sahasında lig ikincisi Konyaspor ile mücadele edecek olan Fenerbahçe, istatistikleriyle Avrupa'da ilk 5 takım arasına girmeyi başardı.
Sarı-Lacivertliler, Avrupa'da bu sezon tüm liglerde yedekten gelen oyunculardan en çok gol katkısı alan takım sıralamasında ilk 5'te yer alıyor.
Listenin 3. basamağında 17 golle Belçika ekibi Anderlecht var. Hollanda devi PSV Eindhoven 15 ile 4. sırada kendisine yer buldu. Fenerbahçe ise 14 golle listenin 5. basamağında yer aldı.
Fenerbahçe'nin 29. Haftada Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda oynadığı ve 5-2 kazandığı maçta son 3 golü atan oyuncular sonradan forma şansı buldu. İkinci yarıda oyuna giren Arda Güler, Dimitrios Pelkas ve Mergim Berisha fileleri havalandıran isimler oldular.
25. haftadaki Giresunspor deplasmanında Fenerbahçe'nin galibiyet golüne imza atan Yunan yıldız Pelkas, 46. dakikada forma şansı bulmuştu.