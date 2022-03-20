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Haberler Spor Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe Avrupa'da ilk 5'te! Dikkat çeken istatistik! Yedekten gelen oyunculardan

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe Avrupa'da ilk 5'te! Dikkat çeken istatistik! Yedekten gelen oyunculardan

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Spor Toto Süper Lig'de istediğini alamayan Fenerbahçe'nin bir istatistiği dikkat çekti. Fenerbahçe, Avrupa'da bu sezon tüm liglerde yedekten gelen oyunculardan en çok gol katkısı alan takım sıralamasında ilk 5'te yer alıyor.

Onur Koçhan
takvim.com.tr
20.03.2022 14:38 - Son Güncelleme: 20.03.2022 14:38
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe Avrupa’da ilk 5’te! Dikkat çeken istatistik! Yedekten gelen oyunculardan

Bu akşam sahasında lig ikincisi Konyaspor ile mücadele edecek olan Fenerbahçe, istatistikleriyle Avrupa'da ilk 5 takım arasına girmeyi başardı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe Avrupa’da ilk 5’te! Dikkat çeken istatistik! Yedekten gelen oyunculardan

Sarı-Lacivertliler, Avrupa'da bu sezon tüm liglerde yedekten gelen oyunculardan en çok gol katkısı alan takım sıralamasında ilk 5'te yer alıyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe Avrupa’da ilk 5’te! Dikkat çeken istatistik! Yedekten gelen oyunculardan

Romen ekibi Universitatea Craiova'da kulübeden oyuna dahil olan takımlar 19 gole katkıda bulundu. İkinci sırada ise yedeklerinin 18 gole katkıda bulunduğu Ukrayna ekibi Shakhtar bulunuyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe Avrupa’da ilk 5’te! Dikkat çeken istatistik! Yedekten gelen oyunculardan

Listenin 3. basamağında 17 golle Belçika ekibi Anderlecht var. Hollanda devi PSV Eindhoven 15 ile 4. sırada kendisine yer buldu. Fenerbahçe ise 14 golle listenin 5. basamağında yer aldı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe Avrupa’da ilk 5’te! Dikkat çeken istatistik! Yedekten gelen oyunculardan

Fenerbahçe'nin 29. Haftada Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda oynadığı ve 5-2 kazandığı maçta son 3 golü atan oyuncular sonradan forma şansı buldu. İkinci yarıda oyuna giren Arda Güler, Dimitrios Pelkas ve Mergim Berisha fileleri havalandıran isimler oldular.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe Avrupa’da ilk 5’te! Dikkat çeken istatistik! Yedekten gelen oyunculardan

25. haftadaki Giresunspor deplasmanında Fenerbahçe'nin galibiyet golüne imza atan Yunan yıldız Pelkas, 46. dakikada forma şansı bulmuştu.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe Avrupa’da ilk 5’te! Dikkat çeken istatistik! Yedekten gelen oyunculardan
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