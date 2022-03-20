Domenec Torrent’ten sürpriz tercih! İşte Gaziantep FK - Galatasaray maçı 11’leri...

Hafta içinde Avrupa macerası son bulan Galatasaray, Gaziantep Futbol Kulübü'nün konuğu olacak. Saat 16.00'daki karşılaşmada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Matematiksel olarak şampiyonluk şansı bulunmayan sarı-kırmızılı takım, ligi en iyi noktada bitirebilmek içi sahaya çıkacak. Sezon başından bu yana Lig, Kupa ve Avrupa'da mücadele veren Galatasaray ilk kez ligin bitimine 9 maç kala tek kulvarda mücadele edecek. Son haftalarda büyük bir çıkışa imza atan ve Beşiktaş derbisinden galibiyetle ayrılan Cimbom bugün de 3 puandan başka bir sonuç düşünmüyor.