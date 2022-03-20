Domenec Torrent'ten sürpriz tercih! İşte Gaziantep FK - Galatasaray maçı 11'leri...
UEFA Avrupa Ligi'nden elenerek yüzünü yeniden Süper Lig'e çeviren Galatasaray, bugün Gaziantep FK'nın konuğu oluyor. Saat 16.00'da başlayacak mücadelede Arda Kardeşler düdük çalacak. İlk 4'e girerek yeniden Avrupa'da boy göstermek isteyen sarı-kırmızılı ekip karşılaşmayı kazanarak puan farkını azaltmak istiyor. Zorlu karşılaşma öncesi sarı-kırmızılılarda Mostafa Mohamed ve Ömer Bayram'ın kart cezaları bulunuyor. Maç öncesi Domenec Torrent'in kafasındaki 11'i netleştirdiği ve kalede sürpriz yaparak Muslera'ya forma vermeye hazırlandığı öğrenildi. İşte Gaziantep FK - Galatasaray maçı 11'leri...
Hafta içinde Avrupa macerası son bulan Galatasaray, Gaziantep Futbol Kulübü'nün konuğu olacak. Saat 16.00'daki karşılaşmada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Matematiksel olarak şampiyonluk şansı bulunmayan sarı-kırmızılı takım, ligi en iyi noktada bitirebilmek içi sahaya çıkacak. Sezon başından bu yana Lig, Kupa ve Avrupa'da mücadele veren Galatasaray ilk kez ligin bitimine 9 maç kala tek kulvarda mücadele edecek. Son haftalarda büyük bir çıkışa imza atan ve Beşiktaş derbisinden galibiyetle ayrılan Cimbom bugün de 3 puandan başka bir sonuç düşünmüyor.
KONGREYİ ETKİLEYECEK
Süper Lig puan tablosunda ilk 4'e girmek ve gelecek sezon da Avrupa kupalarında mücadele etmek isteyen Aslan, yakalayacağı galibiyet serisiyle üst sıralara tırmanmanın planlarını yapıyor. Galatasaraylı oyuncular ve teknik heyet ayrıca milli araya moralli girmeyi hedefliyor.
NANDO SAHNEDE
Galatasaraylı taraftarların yolunu gözlediği Muslera, Gaziantep Futbol Kulübü ile oynanacak karşılaşmada yeşil sahalara dönecek. Sivasspor karşılaşmasında sakatlanan Uruguaylı, 97 gün sonra formasına kavuşacak.
İKİ OYUNCU CEZALI
Galatasaray'da sarı kart cezalısı olan Mustafa Muhammed ve Ömer Bayram, Gaziantep FK karşısında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımda sarı kart ceza sınırında bulunan Fernando Muslera da bugün kart görmesi durumunda 31. haftadaki VavaCars Fatih Karagümrük maçında görev alamayacak. Bu 2 oyuncunun yanı sıra Arda Turan da kamp kadrosuna dahil edilmedi.