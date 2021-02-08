Fenerbahçe'de taraftarı kahreden derbi istatistiği
Süper Lig'in 24'üncü haftasında evinde Galatasaray'a boyun eğerek liderlik koltuğunu da kaptıran Fenerbahçe'de sular durulmuyor. Son yıllarda eski derbi performansından uzak kalan sarı-lacivertli ekip evinde Galatasaray'a karşı 5 yıldır kazanamazken, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı da eski görüntüsünden uzak bir performans çiziyor.
08.02.2021 10:48
- Son Güncelleme: 08.02.2021 10:48
Süper Lig'in 24. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'a mağlup olan Fenerbahçe, hem sezon başı hem de ara transferde yaptığı transferlerle dikkat çekmişti.
Bu sezon iç sahada istikrarsız bir performansa imza atan Fenerbahçe, derbilerdeki üstünlüğünü ise kaybetti.
Kanarya geçen sezona kadar Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a özellikle iç sahada oynadığı maçlarda büyük üstünlük kurmuştu.
Üç rakibi karşısında da Kadıköy'deki kaybetmeme serileri son bulan sarı-lacivertliler bu sezon evinde Beşiktaş'a 4-3 yenildi.
Galatasaray'a da 1-0 mağlup olup ezeli rakibine karşı Kadıköy'de üst üste ikinci yenilgisini aldı.