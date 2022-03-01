Kupada kritik randevu! Trabzonspor - Antalyaspor maçı muhtemel 11’leri belli oldu

FIRTINA 4-2 ÖNDE

Trabzon ile Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 7 kez karşılaştı. Bordo-mavililer 4, Antalyaspor 2 kez galip geldi, 1 maç berabere bitti. Fırtına bu karşılaşmalarda 15, güney ekibi ise 9 kez fileleri havalandırdı.

TEK YENİLGİ ANTALYA'YA

Fırtına, bu sezon ligde tek yenilgisini Fraport TAV Antalyaspor karşısında yaşadı. Ligde oynadığı 27 maçta 20 galibiyet, 6 beraberlik, 1 mağlubiyeti olan Karadeniz ekibi, bu yenilgisini 2-1'lik sonuçla deplasmanda Antalyaspor önünde aldı.