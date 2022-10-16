Vav TV İzle
Haberler Spor Karagümrük’ün yıldızı 34’lük Caner Erkin Messi, Neymar ve Kevin De Bruyne ile yarışıyor! Dikkat çeken istatistik

Karagümrük’ün yıldızı 34’lük Caner Erkin Messi, Neymar ve Kevin De Bruyne ile yarışıyor! Dikkat çeken istatistik

Süper Lig'in tecrübeli oyuncularından olan Karagümrük'ün yıldızı bu sezon ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çekiyor. 34 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de ilk 10 haftada ortaya koyduğu performansla Messi, Neymar ve Kevin De Bruyne ile yarışıyor. İşte dikkat çeken istatistik

Onur Koçhan
takvim.com.tr
16.10.2022 15:45 - Son Güncelleme: 16.10.2022 15:45
Karagümrük’ün yıldızı 34’lük Caner Erkin Messi, Neymar ve Kevin De Bruyne ile yarışıyor! Dikkat çeken istatistik

Ligde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray gibi devlerin formasını da giyen Caner Erkin, Fatih Karagümrük ile adeta ikinci baharını yaşıyor. Bu sezon 9 maçta forma giyen tecrübeli futbolcu yaptığı 6 asistle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Karagümrük’ün yıldızı 34’lük Caner Erkin Messi, Neymar ve Kevin De Bruyne ile yarışıyor! Dikkat çeken istatistik

Caner Erkin, Süper Lig'de asist liderliğinde zirvede yer alıyor. Karagümrük 16 gol atarken bu gollerin yüzde 38'ine yıldız futbolcu direkt etki etti. Caner, Avrupa'nın en iyi 10 liginde en fazla asist yapan 7. oyuncu konumunda.

Karagümrük’ün yıldızı 34’lük Caner Erkin Messi, Neymar ve Kevin De Bruyne ile yarışıyor! Dikkat çeken istatistik

Avrupa'nın en iyi 10 ligine baktığımızda Manchester City forması giyen Kevin de Bruyne 9 asistle ilk basamakta yer alıyor. Paris Saint Germain forması giyen Neymar ve Messi'nin 7 asisti bulunuyor. Caner erkin ise 6 asistle onları takip ediyor.

Karagümrük’ün yıldızı 34’lük Caner Erkin Messi, Neymar ve Kevin De Bruyne ile yarışıyor! Dikkat çeken istatistik

Karagümrük'e 2021 yılında Fenerbahçe'den bedelsiz olarak transfer olan Caner Erkin, İnter ve CSKA Moskova takımlarında da forma giydi.

Karagümrük’ün yıldızı 34’lük Caner Erkin Messi, Neymar ve Kevin De Bruyne ile yarışıyor! Dikkat çeken istatistik

Başarılı futbolcu için şimdiye kadar 7.1 milyon Euro bonservis ödemesi yapıldı.

Karagümrük’ün yıldızı 34’lük Caner Erkin Messi, Neymar ve Kevin De Bruyne ile yarışıyor! Dikkat çeken istatistik

CSKA Moskova, 2007 yılında transfer ettiği Caner için Manisaspor'a 4 milyon Euro ödemişti.

SON DAKİKA