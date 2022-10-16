Karagümrük’ün yıldızı 34’lük Caner Erkin Messi, Neymar ve Kevin De Bruyne ile yarışıyor! Dikkat çeken istatistik
Süper Lig'in tecrübeli oyuncularından olan Karagümrük'ün yıldızı bu sezon ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çekiyor. 34 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de ilk 10 haftada ortaya koyduğu performansla Messi, Neymar ve Kevin De Bruyne ile yarışıyor. İşte dikkat çeken istatistik
Ligde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray gibi devlerin formasını da giyen Caner Erkin, Fatih Karagümrük ile adeta ikinci baharını yaşıyor. Bu sezon 9 maçta forma giyen tecrübeli futbolcu yaptığı 6 asistle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Caner Erkin, Süper Lig'de asist liderliğinde zirvede yer alıyor. Karagümrük 16 gol atarken bu gollerin yüzde 38'ine yıldız futbolcu direkt etki etti. Caner, Avrupa'nın en iyi 10 liginde en fazla asist yapan 7. oyuncu konumunda.
Avrupa'nın en iyi 10 ligine baktığımızda Manchester City forması giyen Kevin de Bruyne 9 asistle ilk basamakta yer alıyor. Paris Saint Germain forması giyen Neymar ve Messi'nin 7 asisti bulunuyor. Caner erkin ise 6 asistle onları takip ediyor.
Karagümrük'e 2021 yılında Fenerbahçe'den bedelsiz olarak transfer olan Caner Erkin, İnter ve CSKA Moskova takımlarında da forma giydi.