Karagümrük’ün yıldızı 34’lük Caner Erkin Messi, Neymar ve Kevin De Bruyne ile yarışıyor! Dikkat çeken istatistik

Ligde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray gibi devlerin formasını da giyen Caner Erkin, Fatih Karagümrük ile adeta ikinci baharını yaşıyor. Bu sezon 9 maçta forma giyen tecrübeli futbolcu yaptığı 6 asistle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.