Beşiktaş-Antalyaspor maçı sonrası spor yazarlarından Karaveli’ye sert sözler: Deli danalar gibi koşturuyorlar

Önder hoca sahi ne oldu, rüya falan mı gördün de dün, Necip-Vida-Montero üçlüsüyle oynattın takımı! Yahu bu üçlüyü yanına al, beni de ortalarına koy, bu yaşımda on beş pas yaptırmadan topu ayaklarından kaparım, sen nasıl böyle bir üçlüye güvenip tüm dengeleri bozabiliyorsun! Pes!