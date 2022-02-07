Beşiktaş-Antalyaspor maçı sonrası spor yazarlarından Karaveli'ye sert sözler: Deli danalar gibi koşturuyorlar
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş sahasında ağırladığı Fraport TAV Antalyaspor'la 0-0 berabere kaldı. Siyah-beyazlıların sahasında 2 puan kaybettiği karşılaşma ile ilgili spor yazarları çarpıcı değerlendirmelerde bulunurken Teknik Direktör Önder Karaveli sert sözlerle eleştirildi.
TURGAY DEMİR - SKANDALLAR FUTBOLU!
Harika (!) bir futbolumuz var… Elindeki kadronun yıllardır alışık olduğu sistemi bozan teknik adamlar bizde! Maç boyu zaman geçiren kaleciye ancak 90 artı 4'te sarı kart gösteren, VİDEO desteğine rağmen bariz penaltıyı görmezden gelen hakemler bizde. Maç boyu her fırsatta yere yatıp, oynamadan puan peşine düşen futbolcular bizde… Yazık!
Önder Karaveli daha onuncu dakikada yapması gerekeni ikinci yarı başında yaptı ve Necip'i öne alıp dörtlü savunmaya döndü; GÜNAYDIN! Koca ilk yarı nereye gitti; çöpe!
Sonra, Josef, Oğuzhan ve Ghezzal da girince takım önde iyi top tutmaya, üst üste pozisyonlar bulmaya başladı… Yani yanisi şu; Önder hoca ya denenmişleri deniyor ya da akla-hayale gelmeyecek denemeler peşinde koşuyor. Bu ikisi de aklın yolu değil, aklın yolu kadro iskeletini koruyarak Larin, Batshuayi gibi aksayan oyunculara çözüm aramak, tüm takımı bozmak değil.