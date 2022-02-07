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Haberler Spor Beşiktaş-Antalyaspor maçı sonrası spor yazarlarından Karaveli'ye sert sözler: Deli danalar gibi koşturuyorlar

Beşiktaş-Antalyaspor maçı sonrası spor yazarlarından Karaveli'ye sert sözler: Deli danalar gibi koşturuyorlar

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş sahasında ağırladığı Fraport TAV Antalyaspor'la 0-0 berabere kaldı. Siyah-beyazlıların sahasında 2 puan kaybettiği karşılaşma ile ilgili spor yazarları çarpıcı değerlendirmelerde bulunurken Teknik Direktör Önder Karaveli sert sözlerle eleştirildi.

07.02.2022 10:01 - Son Güncelleme: 07.02.2022 10:10
Beşiktaş-Antalyaspor maçı sonrası spor yazarlarından Karaveli’ye sert sözler: Deli danalar gibi koşturuyorlar

TURGAY DEMİR - SKANDALLAR FUTBOLU!

Harika (!) bir futbolumuz var… Elindeki kadronun yıllardır alışık olduğu sistemi bozan teknik adamlar bizde! Maç boyu zaman geçiren kaleciye ancak 90 artı 4'te sarı kart gösteren, VİDEO desteğine rağmen bariz penaltıyı görmezden gelen hakemler bizde. Maç boyu her fırsatta yere yatıp, oynamadan puan peşine düşen futbolcular bizde… Yazık!

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Beşiktaş-Antalyaspor maçı sonrası spor yazarlarından Karaveli’ye sert sözler: Deli danalar gibi koşturuyorlar

Önder hoca sahi ne oldu, rüya falan mı gördün de dün, Necip-Vida-Montero üçlüsüyle oynattın takımı! Yahu bu üçlüyü yanına al, beni de ortalarına koy, bu yaşımda on beş pas yaptırmadan topu ayaklarından kaparım, sen nasıl böyle bir üçlüye güvenip tüm dengeleri bozabiliyorsun! Pes!

Beşiktaş-Antalyaspor maçı sonrası spor yazarlarından Karaveli’ye sert sözler: Deli danalar gibi koşturuyorlar

Geride üçlü var, üçü üç pas yapamaz, Alex ve Batshuayi önde öksüz gibi kalmışlar, ortada iki genç Emirhan ve Can, karmakarışık sistemde kendilerine bir görev tanımı bulmak için deli danalar gibi koşturuyorlar. Yazık!

Beşiktaş-Antalyaspor maçı sonrası spor yazarlarından Karaveli’ye sert sözler: Deli danalar gibi koşturuyorlar

Önder Karaveli daha onuncu dakikada yapması gerekeni ikinci yarı başında yaptı ve Necip'i öne alıp dörtlü savunmaya döndü; GÜNAYDIN! Koca ilk yarı nereye gitti; çöpe!

Beşiktaş-Antalyaspor maçı sonrası spor yazarlarından Karaveli’ye sert sözler: Deli danalar gibi koşturuyorlar

Sonra, Josef, Oğuzhan ve Ghezzal da girince takım önde iyi top tutmaya, üst üste pozisyonlar bulmaya başladı… Yani yanisi şu; Önder hoca ya denenmişleri deniyor ya da akla-hayale gelmeyecek denemeler peşinde koşuyor. Bu ikisi de aklın yolu değil, aklın yolu kadro iskeletini koruyarak Larin, Batshuayi gibi aksayan oyunculara çözüm aramak, tüm takımı bozmak değil.

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