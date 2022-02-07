La Liga’yı kasıp kavuran Enes Ünal’ın tek rakibi Real Madridli Vinicius Junior!

İspanya'da Getafe forması giyen milli futbolcumuz Enes Ünal, performansı ile La Liga'da kendisinden söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak takımının Levante ile oynadığı maçta iki gol birden atan Enes, ligdeki gol sayısını 9'a çıkarmayı başarmıştı.