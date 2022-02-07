La Liga'yı kasıp kavuran Enes Ünal'ın tek rakibi Real Madridli Vinicius Junior!
Getafe forması altında La Liga'yı kasıp kavuran milli futbolcumuz Enes Ünal, Real Madridli Vinicius Junior'ın ardından ligde gol krallığı yarışında ilk 10'da yer alan isimler arasında en genç ikinci futbolcu oldu.
07.02.2022 15:47
- Son Güncelleme: 07.02.2022 15:47
24 yaşındaki Enes, gol krallığı yarışında Real Madrid'in 100 milyon Euro değerindeki yıldızı Vinicius Junior'ın ardından listede ilk 10'da yer alan oyuncular arasında en genç ikinci isim olmayı başardı.
La Liga'da 12 golü bulunan Vinicius Junior'un ardından 9 golle ligin en genç ikinci golcüsü olan Enes Ünal, krallık yarışında 8'er golü bulunan dünyaca ünlü forvetler Luis Suarez ve Memphis Depay'ı da geride bıraktı.