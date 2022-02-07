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La Liga'yı kasıp kavuran Enes Ünal'ın tek rakibi Real Madridli Vinicius Junior!

Getafe forması altında La Liga'yı kasıp kavuran milli futbolcumuz Enes Ünal, Real Madridli Vinicius Junior'ın ardından ligde gol krallığı yarışında ilk 10'da yer alan isimler arasında en genç ikinci futbolcu oldu.

EMRE AKDENİZ
takvim.com.tr
07.02.2022 15:47 - Son Güncelleme: 07.02.2022 15:47
La Liga’yı kasıp kavuran Enes Ünal’ın tek rakibi Real Madridli Vinicius Junior!

İspanya'da Getafe forması giyen milli futbolcumuz Enes Ünal, performansı ile La Liga'da kendisinden söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak takımının Levante ile oynadığı maçta iki gol birden atan Enes, ligdeki gol sayısını 9'a çıkarmayı başarmıştı.

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La Liga’yı kasıp kavuran Enes Ünal’ın tek rakibi Real Madridli Vinicius Junior!

La Liga'da attığı 9 golle krallık yarışında 7. sıraya kadar yükselen ve birbirinden önemli yıldızlarla aynı listede yer alan Enes Ünal, önemli bir başarıya daha imza attı.

La Liga’yı kasıp kavuran Enes Ünal’ın tek rakibi Real Madridli Vinicius Junior!

24 yaşındaki Enes, gol krallığı yarışında Real Madrid'in 100 milyon Euro değerindeki yıldızı Vinicius Junior'ın ardından listede ilk 10'da yer alan oyuncular arasında en genç ikinci isim olmayı başardı.

La Liga’yı kasıp kavuran Enes Ünal’ın tek rakibi Real Madridli Vinicius Junior!

La Liga'da 12 golü bulunan Vinicius Junior'un ardından 9 golle ligin en genç ikinci golcüsü olan Enes Ünal, krallık yarışında 8'er golü bulunan dünyaca ünlü forvetler Luis Suarez ve Memphis Depay'ı da geride bıraktı.

La Liga’yı kasıp kavuran Enes Ünal’ın tek rakibi Real Madridli Vinicius Junior!

La Liga'da krallık yarışının zirvesinde ise 17 golle Real Madridli Karim Benzema yer alıyor.

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