Son dakika Fenerbahçe haberleri... Celta Vigo'nun gözü Diego Rossi'de! Özel ekip izliyor!
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'nin bonservisini aldığı Diego Rossi'ye La Liga ekiplerinden Celta Vigo talip. Celta Teknik Direktörü Eduardo Coudet'in Diego Rossi'yi özel bir scout ekibi tarafından izlettiği çok beğendiği ve yönetimden transfer edilmesini istediği öğrenildi.
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günlerde bonservisini aldığı Uruguaylı yıldız ile ilgili flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.
La Liga ekiplerinden Celta Vigo'nun sezon sonunda cazip bir teklifle Sarı-Lacivertliler'in kapısını çalması bekleniyor.
Celta Teknik Direktörü Eduardo Coudet'in Diego Rossi'yi özel bir scout ekibi tarafından izlettiği çok beğendiği ve yönetimden transfer edilmesini istediği öğrenildi.
Rossi'nin bonservisini MLS ekibi Los Angeles'ten 5.5 milyon Euro karşılığında alan Fenerbahçe'nin olası satıştan beklentisi ise yaklaşık 10 milyon Euro.
Sarı-Lacivertliler, Celta Vigo'nun dışında sezon sununda gelecek tekliflerle birlikte fiyatın daha da artmasını bekliyor.
24 yaşındaki sol kanat oyuncusu Diego Rossi bu sezon Fenerbahçe formasıyla 34 maçta 4 gol atarken 8 de asist yaptı. Toplamda 12 gole katkıda bulundu.