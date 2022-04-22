RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Spor Son dakika Fenerbahçe haberleri... Celta Vigo'nun gözü Diego Rossi'de! Özel ekip izliyor!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Celta Vigo'nun gözü Diego Rossi'de! Özel ekip izliyor!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'nin bonservisini aldığı Diego Rossi'ye La Liga ekiplerinden Celta Vigo talip. Celta Teknik Direktörü Eduardo Coudet'in Diego Rossi'yi özel bir scout ekibi tarafından izlettiği çok beğendiği ve yönetimden transfer edilmesini istediği öğrenildi.

Onur Koçhan
takvim.com.tr
22.04.2022 13:05 - Son Güncelleme: 22.04.2022 13:05
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Celta Vigo’nun gözü Diego Rossi’de! Özel ekip izliyor!

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günlerde bonservisini aldığı Uruguaylı yıldız ile ilgili flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Celta Vigo’nun gözü Diego Rossi’de! Özel ekip izliyor!

La Liga ekiplerinden Celta Vigo'nun sezon sonunda cazip bir teklifle Sarı-Lacivertliler'in kapısını çalması bekleniyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Celta Vigo’nun gözü Diego Rossi’de! Özel ekip izliyor!

Celta Teknik Direktörü Eduardo Coudet'in Diego Rossi'yi özel bir scout ekibi tarafından izlettiği çok beğendiği ve yönetimden transfer edilmesini istediği öğrenildi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Celta Vigo’nun gözü Diego Rossi’de! Özel ekip izliyor!

Rossi'nin bonservisini MLS ekibi Los Angeles'ten 5.5 milyon Euro karşılığında alan Fenerbahçe'nin olası satıştan beklentisi ise yaklaşık 10 milyon Euro.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Celta Vigo’nun gözü Diego Rossi’de! Özel ekip izliyor!

Güncel piyasa değeri 2018 yılında 750 bin Euro olan Uruguaylı kanat oyuncusu Rossi, büyük bir çıkış yakaladı. Şimdiki değeri ise 12.5 milyon Euro.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Celta Vigo’nun gözü Diego Rossi’de! Özel ekip izliyor!

Sarı-Lacivertliler, Celta Vigo'nun dışında sezon sununda gelecek tekliflerle birlikte fiyatın daha da artmasını bekliyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Celta Vigo’nun gözü Diego Rossi’de! Özel ekip izliyor!

24 yaşındaki sol kanat oyuncusu Diego Rossi bu sezon Fenerbahçe formasıyla 34 maçta 4 gol atarken 8 de asist yaptı. Toplamda 12 gole katkıda bulundu.

SON DAKİKA