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Muslera için flaş transfer iddiası! Meksika ekibi takibe aldı

Son dakika Galatasaray haberleri | Bu sezon yaşadığı uzun süreli sakatlığın ardından formasına yeniden kavuşan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Meksika ligi ekiplerinden Necaxa'nın Galatasaray'ın yıldızını takibe aldığı ve sezon sonu için transfer teklifi yapacağı iddia edildi.

22.04.2022 10:00 - Son Güncelleme: 22.04.2022 10:07
Muslera için flaş transfer iddiası! Meksika ekibi takibe aldı

Uzun yıllardır Galatasaray forması giyen ve taraftarların en sevdiği isimlerin başına gelen Fernando Muslera, takımdan ayrılabilir.

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Muslera için flaş transfer iddiası! Meksika ekibi takibe aldı

Fotomaç'ın Meksika basınından derlediği habere göre deneyimli eldiven için ilginç bir iddia geldi.

Muslera için flaş transfer iddiası! Meksika ekibi takibe aldı

Necaxa takımı yeni bir yapılanmaya hazırlanıyor ve gözdelerinden birisi de Galatasaray'da kariyerinin sonuna geldiğine inanılan Muslera...

Muslera için flaş transfer iddiası! Meksika ekibi takibe aldı

İddialara göre Uruguaylı eldivenin menajeri ile bir görüşme yapıldı. Muslera'nın Meksika'da yaşamayı eğlenceli bulabileceği iletildi.

Muslera için flaş transfer iddiası! Meksika ekibi takibe aldı

35 yaşındaki Muslera, 2011 yılında İtalyan ekibi Lazio'dan Galatasaray'a transfer olmuştu.

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