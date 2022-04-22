Muslera için flaş transfer iddiası! Meksika ekibi takibe aldı
Son dakika Galatasaray haberleri | Bu sezon yaşadığı uzun süreli sakatlığın ardından formasına yeniden kavuşan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Meksika ligi ekiplerinden Necaxa'nın Galatasaray'ın yıldızını takibe aldığı ve sezon sonu için transfer teklifi yapacağı iddia edildi.
22.04.2022 10:00 - Son Güncelleme: 22.04.2022 10:07
Uzun yıllardır Galatasaray forması giyen ve taraftarların en sevdiği isimlerin başına gelen Fernando Muslera, takımdan ayrılabilir.
Necaxa takımı yeni bir yapılanmaya hazırlanıyor ve gözdelerinden birisi de Galatasaray'da kariyerinin sonuna geldiğine inanılan Muslera...
35 yaşındaki Muslera, 2011 yılında İtalyan ekibi Lazio'dan Galatasaray'a transfer olmuştu.
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