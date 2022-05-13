Başkan Erdoğan ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in masa tenisi maçının hikayesi ortaya çıktı

SPOR YA DA SANAT AKTİVİTESİNDE

Liderlerin zaman zaman spor ve sanat aktivitelerinde bir araya gelmelerini, hatta imkân olsa birlikte tatil yapmalarını savunanlardan biriyim. ABD başkanları zaman zaman konuklarını Camp David'de ağırlıyorlar. Ülkeler arasındaki işbirliği asıl bu tür zeminlerde güçlendiriliyor. Bizim de bu zeminleri çoğaltmamız gerekiyor. Bir dönem Putin'le Bush bir grupla dans etmişlerdi. Tabii bir de Trump'un Suudi Arabistan'daki ünlü kılıç dansı vardı. Şimdi dünya bunun çok uzağında.

Liderler birbirlerine füze fırlatmakla meşguller.