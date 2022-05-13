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Başkan Erdoğan ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in masa tenisi maçının hikayesi ortaya çıktı

Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen anlaşmaların imza töreninin ardından bir süre masa tenisi oynadı. Erdoğan ile Tokayev'in masa tenisi maçının hikayesi ortaya çıktı.

13.05.2022 09:34 - Son Güncelleme: 13.05.2022 09:36
Başkan Erdoğan ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in masa tenisi maçının hikayesi ortaya çıktı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Beştepe'de görüştü.

Tokayev ile Erdoğan'ın görüşmesinde iki ülke için yeni anlaşma kararları alındı.

Bu ziyaret sona erebileceği en renkli şekilde bitti.

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Başkan Erdoğan ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in masa tenisi maçının hikayesi ortaya çıktı

CEKETLER ÇIKTI, RAKETLER ALINDI
Hem Erdoğan hem Tokayev, ceketlerini astı, masa tenisinin başına geçti.

Külliye bir anda spor salonunu andırdı.

Başkan Erdoğan ve Tokayev bir süre masa tenisi oynayarak toplantıların yorgunluğunu atmış oldu.

Başkan Erdoğan ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in masa tenisi maçının hikayesi ortaya çıktı

Gazeteci Abdulkadir Selvi, iki liderin masa tenisi oynama fikrinin nasıl doğduğunu bugünkü köşesinde yazdı:

Devlet başkanlarını hep lacivert giysileri ile resmi toplantı masalarının başında ya da ikili görüşmelerde ciddi bir şekilde müzakere ederken gördüğümüz için bu görüntü bana şaşırtıcı geldi. Ama itiraf edeceğim, çok samimi ve sıcak buldum.

Başkan Erdoğan ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in masa tenisi maçının hikayesi ortaya çıktı

SPOR YA DA SANAT AKTİVİTESİNDE

Liderlerin zaman zaman spor ve sanat aktivitelerinde bir araya gelmelerini, hatta imkân olsa birlikte tatil yapmalarını savunanlardan biriyim. ABD başkanları zaman zaman konuklarını Camp David'de ağırlıyorlar. Ülkeler arasındaki işbirliği asıl bu tür zeminlerde güçlendiriliyor. Bizim de bu zeminleri çoğaltmamız gerekiyor. Bir dönem Putin'le Bush bir grupla dans etmişlerdi. Tabii bir de Trump'un Suudi Arabistan'daki ünlü kılıç dansı vardı. Şimdi dünya bunun çok uzağında.

Liderler birbirlerine füze fırlatmakla meşguller.

Başkan Erdoğan ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in masa tenisi maçının hikayesi ortaya çıktı

Belki ki o nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in resmi unvanlarından bir parça sıyrılıp, ceketlerini çıkarıp, raketlerini ellerine alıp masa tenisi oynamaları ilgimi çekti. Merak ettim. O nedenle bu işin perde arkasını araştırdım.

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