Son dakika Fenerbahçe haberleri... Başakşehir yenilgisi sonrası olay Erol Bulut yorumu: Görevde kalamaz!
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Başakşehir'e yenilen Fenerbahçe kupaya veda etti. Söz konusu yenilginin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, eleştirilerin hedef noktası oldu. Futbolda duayen isim, Erol Bulut'un yönetimindeki Fenerbahçe'nin topu yüzde 60-70 rakibe teslim ettiğini söyleyerek "Erol Bulut fazla görevde kalamaz" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
10.02.2021 14:04
- Son Güncelleme: 10.02.2021 14:14
TOPU RAKİBE VERDİĞİ İÇİN ELEŞTİRİLDİ
Ortaya konan kötü futbol hayal kırıklığına neden olurken, teknik direktör Erol Bulut, Alanyaspor ve Hatayspor galibiyetlerinde topu rakibe verdiği gerekçesiyle eleştirilere hedef oldu. Milliyet Gazetesi'nin duayen yazarı Şansal Büyüka, bugünkü yazısında "Mahcup futbol!" başlığıyla Fenerbahçe'nin son durumunu masaya yatırdı. İşte o yazı...
"MAHKUM OYNUYOR, BASKIN OYNAMIYOR"
Fenerbahçe her maç bunu yapıyor. Mahkum oynuyor, baskın oynamıyor. Hücumdan çok, savunma önlemleri alıyor. Oysa herkes bilir ki, her büyük takım gibi Fenerbahçe önlem almaz, önlem aldırır. Erol Hoca, bu anlayışı daha kavrayamadı. Fenerbahçe'de güçlü ve hızlı bir oyun yaratamadı.