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Son dakika Fenerbahçe haberleri... Başakşehir yenilgisi sonrası olay Erol Bulut yorumu: Görevde kalamaz!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Başakşehir'e yenilen Fenerbahçe kupaya veda etti. Söz konusu yenilginin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, eleştirilerin hedef noktası oldu. Futbolda duayen isim, Erol Bulut'un yönetimindeki Fenerbahçe'nin topu yüzde 60-70 rakibe teslim ettiğini söyleyerek "Erol Bulut fazla görevde kalamaz" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

10.02.2021 14:04 - Son Güncelleme: 10.02.2021 14:14
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Başakşehir yenilgisi sonrası olay Erol Bulut yorumu: Görevde kalamaz!

3 GÜNDE 2 MAĞLUBİYET
Yıldız oyuncu transferleriyle sezona "şampiyonluk" parolasıyla giren Fenerbahçe için Şubat ayı kötü başladı. Sarı-lacivertliler sadece 3 gün içinde iki kritik mağlubiyeti, iki önemli hedefinde aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Başakşehir yenilgisi sonrası olay Erol Bulut yorumu: Görevde kalamaz!

TÜRKİYE KUPASI'NA ERKEN VEDA...
Süper Lig'de 6 Şubat'taki Galatasaray yenilgisinin ardından dün gece de Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir'e elenen Fenerbahçe'de moraller bozuldu.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Başakşehir yenilgisi sonrası olay Erol Bulut yorumu: Görevde kalamaz!

TOPU RAKİBE VERDİĞİ İÇİN ELEŞTİRİLDİ
Ortaya konan kötü futbol hayal kırıklığına neden olurken, teknik direktör Erol Bulut, Alanyaspor ve Hatayspor galibiyetlerinde topu rakibe verdiği gerekçesiyle eleştirilere hedef oldu. Milliyet Gazetesi'nin duayen yazarı Şansal Büyüka, bugünkü yazısında "Mahcup futbol!" başlığıyla Fenerbahçe'nin son durumunu masaya yatırdı. İşte o yazı...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Başakşehir yenilgisi sonrası olay Erol Bulut yorumu: Görevde kalamaz!

"BU ANLAYIŞLA GÖREVDE KALAMAZ"
"Fenerbahçe'nin hocası Erol Bulut, büyük-küçük demeden her maçta topu % 60-70 rakibe teslim ederek başarıyı yakalayamaz, hedefe varamaz. Açık konuşalım, bu anlayışla görevde fazla kalamaz.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Başakşehir yenilgisi sonrası olay Erol Bulut yorumu: Görevde kalamaz!

"MAHKUM OYNUYOR, BASKIN OYNAMIYOR"
Fenerbahçe her maç bunu yapıyor. Mahkum oynuyor, baskın oynamıyor. Hücumdan çok, savunma önlemleri alıyor. Oysa herkes bilir ki, her büyük takım gibi Fenerbahçe önlem almaz, önlem aldırır. Erol Hoca, bu anlayışı daha kavrayamadı. Fenerbahçe'de güçlü ve hızlı bir oyun yaratamadı.