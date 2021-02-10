Fatih Terim'den kupada flaş karar! İşte Galatasaray - Alanyaspor maçı 11'leri...

GEÇEN SEZON G.SARAY'I ELEDİ

Galatasaray ve Alanyaspor geçen sezon da çeyrek finalde eşleşmiş ve Akdeniz temsilcisi turu geçmeyi başarmıştı. Finale kadar yükselme başarısı gösteren ve Trabzonspor'a yenilerek kupayı kaybeden Alanyaspor da bu sezon kupayı evine getirmek istiyor.