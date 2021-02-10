Fatih Terim'den kupada flaş karar! İşte Galatasaray - Alanyaspor maçı 11'leri...
Süper Lig'de üst üste 5 maçta topladığı 15 puanla zirveye oturan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna dolu dizgin devam ediyor. Çeyrek final turunda evinde Alanyaspor'u ağırlayacak sarı-kırmızılı ekip maç hazırlıklarını tamamladı. Tecrübeli teknik adam Fatih Terim'in ligde forma şansı bulamayan bazı isimlere kupada forma şansı vermeyi planladığı ve yeni transferleri de sahaya süreceği öğrenildi. İşte Galatasaray - Alanyaspor maçı muhtemel 11'leri...
10.02.2021 10:36
- Son Güncelleme: 10.02.2021 10:36
Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenerek zirveye yerleşen Galatasaray'da gözler Ziraat Türkiye Kupası'na çevrildi. Sarı-kırmızılı ekip, çeyrek final mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. A Spor'un ekranlara taşıyacağı karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.
Mücadelede 90 dakika sonunda üstün olarak taraf adını yarı finale yazdıracak. Normal süre eşitlikle sona ermesi durumunda ise 15 dakikalık iki devre oynanacak, yine eşitlik bozulmazsa turu atlayacak takımı seri penaltı atışları belirleyecek. Galatasaray, yarı finale yükselerek ligdeki çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.
GEÇEN SEZON G.SARAY'I ELEDİ
Galatasaray ve Alanyaspor geçen sezon da çeyrek finalde eşleşmiş ve Akdeniz temsilcisi turu geçmeyi başarmıştı. Finale kadar yükselme başarısı gösteren ve Trabzonspor'a yenilerek kupayı kaybeden Alanyaspor da bu sezon kupayı evine getirmek istiyor.
ÇEYREK FİNALE NASIL GELDİLER?
GALATASARAY: 5. Tur'da Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 ile geçti. Son 16 Turu'nda Yeni Malatyaspor'u penaltılarla geçerek çeyrek finale yükseldi.
ALANYASPOR: 5. Tur'da Adanaspor'u 5-1, Son 16 Turu'nda da BB Erzurumspor'u 4-1 ile geçip çeyrek finale çıktı.