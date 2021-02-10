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Fenerbahçe hala Galatasaray derbisinin etkisinde! Ali Koç ve Erol Bulut'tan kriz zirvesi!

Spor Toto Süper Lig'in en büyük derbilerinden Fenerbahçe ve Galatasaray karşılaşması Galatasaray'ın galibiyeti ile sonuçlandı. Galatasaray'a yenilerek liderliği kaybeden, Başakşehir mağlubiyetiyle de Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda eden Fenerbahçe'de adeta ortalık karıştı. Üst üste alınan kötü sonuçlar nedeniyle oldukça sıkıntı olan Başkan Ali Koç'un bugün teknik direktör Erol Bulut'la 'kriz zirvesi' yapacak.

10.02.2021 14:27 - Son Güncelleme: 10.02.2021 14:27
Fenerbahçe hala Galatasaray derbisinin etkisinde! Ali Koç ve Erol Bulut'tan kriz zirvesi!

Ligde Galatasaray'a yenilerek liderliği kaybeden, Başakşehir mağlubiyetiyle de Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda eden Fenerbahçe'de moraller çok bozuk…

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Fenerbahçe hala Galatasaray derbisinin etkisinde! Ali Koç ve Erol Bulut'tan kriz zirvesi!

Üst üste alınan kötü sonuçlar nedeniyle oldukça sıkıntı olan Başkan Ali Koç'un bugün teknik direktör Erol Bulut'la 'kriz zirvesi' yapması bekleniyor.

Fenerbahçe hala Galatasaray derbisinin etkisinde! Ali Koç ve Erol Bulut'tan kriz zirvesi!

Kritik toplantıya sportif direktör Emre Belözoğlu ve futboldan sorumlu yönetici Selahattin Baki'nin de katılacağı öğrenildi. Zirvede alınan iki yenilgi, sergilenen kötü oyun ve bazı futbolcuların düşen performansı masaya yatırılacak.

Fenerbahçe hala Galatasaray derbisinin etkisinde! Ali Koç ve Erol Bulut'tan kriz zirvesi!

Özellikle sosyal medyada çıkan iddiaların aksine Başkan Ali Koç'un kafasında şu anda bir teknik adam değişikliği kesinlikle yok. Koç, Bulut'un birçok konuda hataları olduğunu düşünse de ligin kritik bir döneminde yapılacak operasyonun takıma fayda değil zarar getireceğine inanıyor.

Fenerbahçe hala Galatasaray derbisinin etkisinde! Ali Koç ve Erol Bulut'tan kriz zirvesi!

Ancak Başkan Koç'un Bulut'la yapılacak görüşmede, oynanan futbolla ilgili şikayetlerini net bir şekilde dile getireceği ve bazı konularda sert uyarılarda bulunacağı öğrenildi.