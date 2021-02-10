Fenerbahçe hala Galatasaray derbisinin etkisinde! Ali Koç ve Erol Bulut'tan kriz zirvesi!
Spor Toto Süper Lig'in en büyük derbilerinden Fenerbahçe ve Galatasaray karşılaşması Galatasaray'ın galibiyeti ile sonuçlandı. Galatasaray'a yenilerek liderliği kaybeden, Başakşehir mağlubiyetiyle de Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda eden Fenerbahçe'de adeta ortalık karıştı. Üst üste alınan kötü sonuçlar nedeniyle oldukça sıkıntı olan Başkan Ali Koç'un bugün teknik direktör Erol Bulut'la 'kriz zirvesi' yapacak.
10.02.2021 14:27
- Son Güncelleme: 10.02.2021 14:27