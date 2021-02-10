Fenerbahçe hala Galatasaray derbisinin etkisinde! Ali Koç ve Erol Bulut'tan kriz zirvesi!

Özellikle sosyal medyada çıkan iddiaların aksine Başkan Ali Koç'un kafasında şu anda bir teknik adam değişikliği kesinlikle yok. Koç, Bulut'un birçok konuda hataları olduğunu düşünse de ligin kritik bir döneminde yapılacak operasyonun takıma fayda değil zarar getireceğine inanıyor.