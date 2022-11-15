Son dakika Fenerbahçe haberleri... Arda Güler tarihe geçecek! Eğer Diyarbakır’da forma giyerse...

Fenerbahçe'nin ve Türk futbolunun genç yeteneği bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkatleri çekmeyi başardı. Sarı-Lacivertliler'de attığı goller ve yaptığı asistlerle dikkat çeken Arda Güler, Avrupa'nın dev kulüplerinin de radarına girmeyi başardı.