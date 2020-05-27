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Son dakika Fenerbahçe haberleri | Altay gidiyor, Faslı kaleci geliyor

Yeni sezonun transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, şampiyonluk ipini göğüsleyecek bir kadro kurmak için yoğun mesai harcıyor. Yönetim sezon sonunda iyi bir teklif gelmesini beklediği Altay ile yollarını ayırma hazırlığı yaparken; yerine ise İspanya'da forma giyen Faslı bir kaleciyi izlemeye aldı. İşte detaylar...

27.05.2020 17:24 - Son Güncelleme: 27.05.2020 17:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





