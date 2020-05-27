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Son dakika Fenerbahçe haberleri | Altay gidiyor, Faslı kaleci geliyor
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Altay gidiyor, Faslı kaleci geliyor
Yeni sezonun transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, şampiyonluk ipini göğüsleyecek bir kadro kurmak için yoğun mesai harcıyor. Yönetim sezon sonunda iyi bir teklif gelmesini beklediği Altay ile yollarını ayırma hazırlığı yaparken; yerine ise İspanya'da forma giyen Faslı bir kaleciyi izlemeye aldı. İşte detaylar...
27.05.2020 17:24
- Son Güncelleme: 27.05.2020 17:24
Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynuyor... Gelecek sezonun kadro yapılandırması için çalışmalarına başlayan Kanarya'da transfer için büyük bir taarruz yaşanıyor.
Corona virüsü (koronavirüsü) pandemisi nedeniyle Süper Lig'e verilen arada büyük mali kayba uğrayan Fenerbahçe, bu sebeple transferde ince eleyip sık dokuyor.
Önceliğini bonservissiz ya da düşük maliyetli isimlere veren Fenerbahçe, bir yandan da satacağı oyunculardan önemli bir kar elde etmenin planlarını yapıyor.
Bu bağlamda 'kasaya konulması planlanan nakit' konusunda ilk hedefin, Vedat Muriqi'nin satışı olduğu bilinirken, kısa süre önce gündeme Altay Bayındır'ın olası İngiltere seferi gelmişti.
Genç eldiven, bu sezon Fenerbahçe'de başarılı bir performans sergilemiş ve bu performansı, onu A Milli Takım'a kadar taşımıştı.