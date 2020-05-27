Cristiano Ronaldo'nun son hali sosyal medyayı salladı: Nasıl olmuş?

Koronavirüs sporculara pek yaramadı. Öyle ki korona günlerinde belirledikleri yeni imajlar herkesi şaşkına çeviriyor. Onlardan biri de Cristiano Ronaldo oldu. Ronaldo, yeni saç stilini sosyal medya hesabından paylaşırken 'Nasıl olmuş?' diye sordu. İşte korona zamanında imaj değişikliğine giden futbolcular...