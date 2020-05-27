Cristiano Ronaldo'nun son hali sosyal medyayı salladı: Nasıl olmuş?
O dünya futbolunun en iyi futbolcularından biri, Cristiano Ronaldo. Bir nesil Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi arasında rekabeti izlediği ve izleyeceği için çok şanslı. Futbol tarihine geçen Cristiano Ronaldo aynı zamanda büyük bir magazin figürü. Serveti ve Juventus'tan aldığı ücretle dudak uçuklatan, sevgilisi Georgina Rodriguez ile her adımları merak edilen, hayatı tam bir başarı hikayesi olan Cristiano Ronaldo'dan şu günlerde koronavirüs nedeniyle uzakta kaldık. Spor yaparken çektiği videoları paylaşan Ronaldo bu kez bilinen çizgisinden çıktı ve yeni imajını paylaştı. Hep bakımlı haliyle gördüğümüz Cristiano Ronaldo'nun 'koronavirüs imajı' herkesi şoke etti. Tabi sadece o değil. Futbol dünyasının korona ile imtahında, herkes ayrı telden çalışıyor.
27.05.2020 17:38
- Son Güncelleme: 27.05.2020 17:38
Koronavirüs sporculara pek yaramadı. Öyle ki korona günlerinde belirledikleri yeni imajlar herkesi şaşkına çeviriyor. Onlardan biri de Cristiano Ronaldo oldu. Ronaldo, yeni saç stilini sosyal medya hesabından paylaşırken 'Nasıl olmuş?' diye sordu. İşte korona zamanında imaj değişikliğine giden futbolcular...
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