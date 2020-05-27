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Borussia Dortmund - Bayern Münih maçına o an damgasını vurdu! Yere tükürünce...

Bundesliga'da 28. haftanın dev maçında zirvede yer alan Bayern Münih deplasmanda takipçisi Borussia Dortmund'un konuğuydu. Kimmich'in 43. dakikada attığı golle sahadan 3 puanla ayrılan Bayern Münih, ikinci sıradaki Dortmund'la olan puan farkını 6'ya çıkardı. Ancak maça şampiyonluk için dev bir adam atan Bayern Münih değil Achraf Hakimi damgasını vurdu. Randevuda daha önce şahit olmadığımız ilginç bir an yaşandı.

27.05.2020 09:30 - Son Güncelleme: 27.05.2020 09:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





