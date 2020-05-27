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Borussia Dortmund - Bayern Münih maçına o an damgasını vurdu! Yere tükürünce...
Borussia Dortmund - Bayern Münih maçına o an damgasını vurdu! Yere tükürünce...
Bundesliga'da 28. haftanın dev maçında zirvede yer alan Bayern Münih deplasmanda takipçisi Borussia Dortmund'un konuğuydu. Kimmich'in 43. dakikada attığı golle sahadan 3 puanla ayrılan Bayern Münih, ikinci sıradaki Dortmund'la olan puan farkını 6'ya çıkardı. Ancak maça şampiyonluk için dev bir adam atan Bayern Münih değil Achraf Hakimi damgasını vurdu. Randevuda daha önce şahit olmadığımız ilginç bir an yaşandı.
27.05.2020 09:30
- Son Güncelleme: 27.05.2020 09:30
Almanya'da sonucu merakla beklenen dev karşılaşmada iki ezeli rakip Borussia Dortmund ile Bayern Münih Signal Iduna Park'ta kozlarını paylaştı.
1 DAKİKALIK SAYGI DURUŞU
Dev karşılaşma öncesinde iki takım oyuncuları ve hakemler 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.
'HUZUR İÇİNDE UYUYUN' MESAJI
Tüm dünyada koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları ve insanlar için 1 dakikalık bir saygı duruşu yapıldı. Stat ekranlarından da tüm dillerde, 'Huzur için uyuyun' mesajı yansıtıldı.
DORTMUND'DAN YENİ FORMA
Dortmund'un forma sponsoru Evonik firması tarafından başlatılan çalışma ile yeni bir forma yapıldı. Evonik'in alt firması Medox'un isminin göğüste yer aldığı formalar giyindi. Bu firma sağlık ürünleri işiyle ilgilenen bir firma.
FORMALARDAN ELDE EDİLEN GELİR HAYIR KURUMLARINA...
Koronavirüsle mücadele kapsamında hazırlanan formalar açık artırılmaya çıkarıldı ve gelir tamamen hayır kurumlarına bırakıldı.