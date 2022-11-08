Son dakika Fenerbahçe haberleri... Altay Bayındır'ın dikkat çeken istatistiği! Kalede devleşti
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'nin en çok eleştirilen ismi kuşkusuz kaleci Altay Bayındır. Fakat 24 yaşındaki eldiven, Süper Lig'de kalesini en çok gole kapatan isim olmayı başardı.
08.11.2022 16:38 - Son Güncelleme: 08.11.2022 16:38
Hatalı goller yediği gerekçesiyle sarı-lacivertli taraftarların hedefine oturan Altay Bayındır, birkaç maçta ıslıklanmıştı.
Altay, Süper Lig'de kalesini en çok gole kapatan isim olarak bu alanda zirvede yer aldı.
5 - Kayserispor kalecisi Bilal Bayazit 5 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.