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Haberler Spor Son dakika Fenerbahçe haberleri... Altay Bayındır'ın dikkat çeken istatistiği! Kalede devleşti

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Altay Bayındır'ın dikkat çeken istatistiği! Kalede devleşti

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'nin en çok eleştirilen ismi kuşkusuz kaleci Altay Bayındır. Fakat 24 yaşındaki eldiven, Süper Lig'de kalesini en çok gole kapatan isim olmayı başardı.

Muhammed Güneroğlu
takvim.com.tr
08.11.2022 16:38 - Son Güncelleme: 08.11.2022 16:38
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Altay Bayındır’ın dikkat çeken istatistiği! Kalede devleşti

Hatalı goller yediği gerekçesiyle sarı-lacivertli taraftarların hedefine oturan Altay Bayındır, birkaç maçta ıslıklanmıştı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri... Altay Bayındır’ın dikkat çeken istatistiği! Kalede devleşti

24 yaşındaki eldivene Teknik Direktör Jorge Jesus destek olmuş ve "Bir oyuncum ıslıklanıyorsa bu bana yapılan bir tepkidir. Böyle devam ederse burada durmam" diyerek taraftarlara tepki göstermişti.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Altay Bayındır’ın dikkat çeken istatistiği! Kalede devleşti

Jorge Jesus, İstanbulspor deplasmanında ise Altay'ı tribünlere götürerek alkışlatmıştı...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Altay Bayındır’ın dikkat çeken istatistiği! Kalede devleşti

Altay, Süper Lig'de kalesini en çok gole kapatan isim olarak bu alanda zirvede yer aldı.

5 - Kayserispor kalecisi Bilal Bayazit 5 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Altay Bayındır’ın dikkat çeken istatistiği! Kalede devleşti

4 - Aslan'ın efsanesi Fernando Muslera da 5 karşılaşmada gol yemedi.

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