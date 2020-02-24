Haberler Galeri Spor Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi Halil Umut Meler hangi takımlı? Hakemlerin tuttukları takımları...

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi Halil Umut Meler hangi takımlı? Hakemlerin tuttukları takımları...

Süper Lig'in 23.haftasında Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan maçtan Galatasaray 3-1'lik galibiyet ile ayrıldı. 20 yıl sonra Kadıköy'de galibiyet hasretine son veren Galatasaray cephesi mutlu. Fenerbahçe cephesinde ise işler hayli karışık. Maçın en çok konuşulan isimlerinden biri hakem Halil Umut Meler oldu. Peki Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi Halil Umut Meler hangi takımlı?

24.02.2020 10:32 - Son Güncelleme: 24.02.2020 10:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





