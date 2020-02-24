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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi Halil Umut Meler hangi takımlı? Hakemlerin tuttukları takımları...

Süper Lig'in 23.haftasında Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan maçtan Galatasaray 3-1'lik galibiyet ile ayrıldı. 20 yıl sonra Kadıköy'de galibiyet hasretine son veren Galatasaray cephesi mutlu. Fenerbahçe cephesinde ise işler hayli karışık. Maçın en çok konuşulan isimlerinden biri hakem Halil Umut Meler oldu. Peki Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi Halil Umut Meler hangi takımlı?

24.02.2020 10:32 - Son Güncelleme: 24.02.2020 10:47
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi Halil Umut Meler hangi takımlı? Hakemlerin tuttukları takımları...

Süper Lig'de hangi hakem, hangi takımlı?

ABDULKADİR BİTİGEN - Galatasaray

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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi Halil Umut Meler hangi takımlı? Hakemlerin tuttukları takımları...

ALİ PALABIYIK - Galatasaray

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi Halil Umut Meler hangi takımlı? Hakemlerin tuttukları takımları...

ALİ ŞANSALAN - Fenerbahçe

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi Halil Umut Meler hangi takımlı? Hakemlerin tuttukları takımları...

ALPER ULUSOY - Beşiktaş

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi Halil Umut Meler hangi takımlı? Hakemlerin tuttukları takımları...

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