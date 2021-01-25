SON DAKİKA! Erol Bulut'tan stoperde sürpriz tercih! İşte Fenerbahçe - Kayserispor maçı 11'leri...
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'in 21. haftasında evinde Kayserispor'u konuk edecek Fenerbahçe'de hedef mutlak 3 puan. Kazanarak zirve mücadelesinde geri kalmamak isteyen sarı-lacivertli ekipte cezası biten Ozan Tufan yeniden 11'e dönüyor. Stoperde Tisserand'ın sakatlığı nedeniyle Erol Bulut'un sürpriz bir karara imza atarak formayı Szalai'ye verebileceği öğrenildi. İşte Fenerbahçe - Kayserispor maçı muhtemel 11'leri...
25.01.2021 12:02
- Son Güncelleme: 25.01.2021 12:02
Şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'nin Süper Lig'de bu akşamki konuğu Hes Kablo Kayserispor. Ülker Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Hakem Alper Ulusoy. 5 maçlık galibiyet serisi geçen hafta Sivas'ta son bulan sarı-lacivertlilerde tek hedef 3 puan. Teknik direktör Erol Bulut, kazanıp hem geçen haftaki kaybı telafi etmek hem de yeni bir galibiyet serisi başlatmak istediklerini söyledi.
OZAN TUFAN 11'E DÖNÜYOR
Sivas deplasmanında sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Ozan Tufan ilk onbire dönüyor. Erol Bulut'un başarılı oyuncuya yer açmak için ya Thiam ile Samatta ikilisinden birini ya da Mert Hakan'ı kulübeye çekmesi bekleniyor.
VALENCIA 3'LÜK ATACAK
Ligdeki son iki maçta 1'er gol atan Valencia, Kayserispor filelerini de havalandırırsa 2014'ten bu yana ilk kez üst üste 3 maçta gol sevinci yaşayacak. Ekvadorlu yıldız en son Nisan 2014'te 4 maç üst üste gol attı.
EKSİK YİNE ÇOK
Kanarya'da sakatlıkları devam eden Ferdi Kadıoğlu, Marcel Tisserand ve Sinan Gümüş'ün yanı sıra ameliyat olan Diego Perotti forma giyemeyecek. Çalışmalarını tek başına sürdüren Gökhan Gönül'ün de oynaması beklenmiyor.
SZALAI KADRODA
Yeni transfer Attila Szalai, Hes Kablo Kayserispor maçının kadrosuna dahil edildi. Macar stoper, teknik direktör Erol Bulut'un şans vermesi durumunda görev alacak.