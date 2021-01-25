SON DAKİKA! Erol Bulut'tan stoperde sürpriz tercih! İşte Fenerbahçe - Kayserispor maçı 11'leri...

Şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'nin Süper Lig'de bu akşamki konuğu Hes Kablo Kayserispor. Ülker Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Hakem Alper Ulusoy. 5 maçlık galibiyet serisi geçen hafta Sivas'ta son bulan sarı-lacivertlilerde tek hedef 3 puan. Teknik direktör Erol Bulut, kazanıp hem geçen haftaki kaybı telafi etmek hem de yeni bir galibiyet serisi başlatmak istediklerini söyledi.