Beşiktaşlı Adem Ljajic'i yola getiren kadın Zubejda Buba Beckovic! Sevgilisi Sofija Milosevic'in Luka Jovic'le aldattığı Adem...

Beşiktaş'ın 2018 yılında Torino'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Adem Ljajic, performansıyla göz doldururken geçtiğimiz sezondan itibaren büyük bir düşüş içindeydi. Yedek kulübesine hapsolan Sırp futbolcunun özel hayatında sorunlar yaşadığı ortaya çıkmıştı. Ljajic'in, eski sevgilisi Sofija Milosevic'i unutamadığı ve Milosevic'in milli takımdan arkadaşı Luka Jovic ile birlikte olmasını kaldıramadığı iddia ediliyordu. Hatta Ljajic'in alkol problemi de yaşadığı iddialar arasındaydı. Ve tam 219 gün sonra Adem Ljajic siyah-beyazlı formayla yeniden hanesine gol yazdırdı. Adem Ljajic, Göztepe maçında attığı golü bir süredir birlikte olduğu Zubejda Buba Beckovic'e armağan etti. Ve şimdi herkesin merak ettiği konu şu, kim bu Adem'i hayata döndüren Zubejda Buba Beckovic...

25.01.2021 12:55 - Son Güncelleme: 25.01.2021 13:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





