Beşiktaşlı Adem Ljajic'i yola getiren kadın Zubejda Buba Beckovic! Sevgilisi Sofija Milosevic'in Luka Jovic'le aldattığı Adem...
Beşiktaş'ın 2018 yılında Torino'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Adem Ljajic, performansıyla göz doldururken geçtiğimiz sezondan itibaren büyük bir düşüş içindeydi. Yedek kulübesine hapsolan Sırp futbolcunun özel hayatında sorunlar yaşadığı ortaya çıkmıştı. Ljajic'in, eski sevgilisi Sofija Milosevic'i unutamadığı ve Milosevic'in milli takımdan arkadaşı Luka Jovic ile birlikte olmasını kaldıramadığı iddia ediliyordu. Hatta Ljajic'in alkol problemi de yaşadığı iddialar arasındaydı. Ve tam 219 gün sonra Adem Ljajic siyah-beyazlı formayla yeniden hanesine gol yazdırdı. Adem Ljajic, Göztepe maçında attığı golü bir süredir birlikte olduğu Zubejda Buba Beckovic'e armağan etti. Ve şimdi herkesin merak ettiği konu şu, kim bu Adem'i hayata döndüren Zubejda Buba Beckovic...
25.01.2021 12:55
- Son Güncelleme: 25.01.2021 13:09
Beşiktaş, Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk etti. Rakibini 2-1 yenerek ilk yarıyı lider kapatan siyah-beyazlılarda, Adem Ljajic sevinci yaşanıyor.
Geçtiğimiz hafta Karagümrük karşısında golü sayılmayan Sırp futbolcu oyuna girdikten 3 dakika sonra topu filelere göndererek eski günlere dönüşün sinyalini verdi. Son zamanlarda sürekli özel hayatıyla gündeme gelen Adem Ljajic, Haziran 2020'den sonra ilk golünü atmış oldu.
ÖNCE PENÇE, SONRA ÖPÜCÜK
Sonradan oyuna girerek maçın kilidini açan ve gol sonrası büyük bir sevinç yaşayan Sırp futbolcu, önce kartal pençesi yaptı ardından da ekranlara dönecek öpücük yolladı.
Bu öpücüğün sahibi ise Adem Ljajic'in sevgilisi Zubejda Buba Beckovic. Sezon başından bu yana eleştirilerin odağında olan hatta Siyah-Beyazlı takımdan gönderilmesi ciddi ciddi konuşulan Sırp yıldızın 'yeniden doğuş' hikayesindeki perdeyi TAKVİM aralıyor.
Adem Ljajic uzun bir birliktelik yaşadığı hatta evlilik planları yaptığı Sofija Milosevic ile olaylı bir şekilde ayrılmıştı.