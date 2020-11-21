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SON DAKİKA: Erol Bulut'tan büyük revizyon: İşte Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri!
SON DAKİKA: Erol Bulut'tan büyük revizyon: İşte Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri!
Son dakika haberine göre, Süper Lig'e verilen milli aranın ardından heyecan 9. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Ligin 9. haftasında başkent ekibi Gençlerbirliği'ne konuk olan Fenerbahçe, hata yapmak istemezken kadrodaki eksikler nedeniyle teknik direktör Erol Bulut'un farklı bir 11'i sahaya sürmesi bekleniyor. İşte Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri.
21.11.2020 11:58
- Son Güncelleme: 21.11.2020 11:59
Süper Lig'in 9'uncu haftasında Fenerbahçe, bugün Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.
Meler'in yardımcılıklarını ise Cevdet Kömürcüoğlu ile İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek. Ligde 17 puanla 2'nci sırada yer alan Fenerbahçe, milli ara öncesinde ilk yenilgisini evinde İttifak Holding Konyaspor'a karşı aldı.
Aranın ardından yenilgi yaşamak istemeyen sarı-laciverti ekip, Başkent ekibiyle oynayacağı maça 4 futbolcusundan yoksun çıkacak.
Fenerbahçe'de Gökhan Gönül ile Harun Tekin, sakatlıkları sebebiyle görev alamayacak. Koronavirüs testi pozitif çıkan Enner Valencia'nın dışında ismi açıklanmayan bir futbolcu Gençlerbirliği karşılaşmasında yer alamayacak.
Fenerbahçe Teknik Direktör Erol Bulut, Gençlerbirliği mücadelesinde zorunlu değişiklikler yapacak. Bulut, 2'si sakat 2'si de korona olan futbolcularının yanı sıra Milli takımdan sakat dönen Ferdi Kadıoğlu'na forma veremeyecek.