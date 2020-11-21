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SON DAKİKA: Erol Bulut'tan büyük revizyon: İşte Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri!

Son dakika haberine göre, Süper Lig'e verilen milli aranın ardından heyecan 9. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Ligin 9. haftasında başkent ekibi Gençlerbirliği'ne konuk olan Fenerbahçe, hata yapmak istemezken kadrodaki eksikler nedeniyle teknik direktör Erol Bulut'un farklı bir 11'i sahaya sürmesi bekleniyor. İşte Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri.

21.11.2020 11:58 - Son Güncelleme: 21.11.2020 11:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





