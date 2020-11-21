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Galatasaraylı Emre Kılınç hakkındaki Fenerbahçe gerçeği yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer Emre Kılınç...

Hiç kuşkusuz transfer dönemi ve öncesinin en çok konuşulan isimleri Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş oldu. Demir Grup Sivasspor formasıyla gösterdiği başarılı performanslarla göz dolduran Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş devlerin iştahını kabarttı. Galatasaray ve Fenerbahçe'yi bir transfer savaşına sokan ikiliden Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'yi tercih ederken, Emre Kılınç Galatasaray'ın yolunu tuttu. Hal böyle oluna Emre Kılınç hakkında her detay merak edilir oldu. Araştırma yapanlarsa Mert Hakan Yandaş'ın bir röportajındaki Fenerbahçe itirafıla karşılaştı. Emre Kılınç'ın bu sözleri sizi çok şaşırtacak.

21.11.2020 16:38 - Son Güncelleme: 21.11.2020 16:38
Galatasaraylı Emre Kılınç hakkındaki Fenerbahçe gerçeği yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer Emre Kılınç...

Galatasaray ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getiren bir diğer isim Emre Kılınç'ın, 2013'te verdiği bir röportajda Fenerbahçe hakkında itirafta bulunmuş. İşte başta Emre Kılınç olmak üzere futbolcuların tuttukları takımlar...

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Galatasaraylı Emre Kılınç hakkındaki Fenerbahçe gerçeği yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer Emre Kılınç...

Merih Demiral

Hürriyet'in haberine göre; Yakın çevresi, genç oyuncu ve babasının 6-7 yıl öncesine kadar Galatasaraylı olduklarını, ancak Merih'in Fenerbahçe'de oynaması ve özellikle annesinin cenazesine bütün takımın katılmasının ardından ikisinin de sıkı Fenerbahçeli olduklarını söylüyor.

Galatasaraylı Emre Kılınç hakkındaki Fenerbahçe gerçeği yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer Emre Kılınç...

Hakan Çalhanoğlu

Hakan Çalhanoğlu'nun babası Hüseyin Çalhanoğlu "Hakan çocukluğundan beri Galatasaray'ı tutuyor ama sonuçta profesyonel düşünmek gerek. Hangi takım Hakan'a değer verirse oda çıkar göğsünü gere gere en iyi şekilde temsil eder" demişti.

Galatasaraylı Emre Kılınç hakkındaki Fenerbahçe gerçeği yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer Emre Kılınç...

Kenan Karaman

Kenan Karaman daha önce verdiği röportajda Fenerbahçe'yi tuttuğunu açıklamıştı.

Kenan verdiği röportajda "Spor Toto Süper Lig'i izliyor musun? Bundesliga ile arasında ne gibi farklar var sana göre?" şeklindeki soruya şu cevabı vermişti;

"Evet izliyorum, tüm maçları ailece izliyoruz. Fenerbahçe'yi tutuyorum. Bundesliga ve Spor Toto Süper Lig arasında ise ciddi farklılıklar var. Bundesliga'da futbol çok daha yüksek bir tempoda oynanıyor. Oyunun sadece hücum değil, defansif yönü de çok iyi planlanıyor. Türkiye'de ise takımlar daha çok hücum etmeyi düşünüyor ve savunma planlarında aksaklıklar yaşanıyor."

Galatasaraylı Emre Kılınç hakkındaki Fenerbahçe gerçeği yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer Emre Kılınç...

Emre Akbaba

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