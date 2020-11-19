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Fatih Terim'in yanındaki Galatasaray formalı bu çocuk kim? Şimdilerde herkes onu konuşuyor! Onunki bir başarı hikayesi...

Yıllar geçiyor, küçükler büyüyor ve birilerinin yerini alıyor. Bu fotoğraf da bunun kanıtı gibi. Peki üzerinde Galatasaray forması olan bu küçük çocuğu tanıdınız mı? Türk futbolunun gelecekteki büyük yıldız adaylarından biri olarak gösteriliyor. Futbolcuların çocukluk fotoğrafları sizi çok şaşırtacak. İşte şimdilerde futbol dünyasına damga vuran isimlerin çocukluk fotoğrafları.

19.11.2020 15:16 - Son Güncelleme: 19.11.2020 15:16
Fatih Terim'in yanındaki Galatasaray formalı bu çocuk kim? Şimdilerde herkes onu konuşuyor! Onunki bir başarı hikayesi...

İşte başta Galatasaraylı bu minik olmak üzere futbolcuların çocukluk fotoğrafları.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fatih Terim'in yanındaki Galatasaray formalı bu çocuk kim? Şimdilerde herkes onu konuşuyor! Onunki bir başarı hikayesi...

ÜNLÜ FUTBOLCULARIN ÇOCUKLUK FOTOĞRAFLARI

Şenol Güneş
Fatih Terim'in yanındaki Galatasaray formalı bu çocuk kim? Şimdilerde herkes onu konuşuyor! Onunki bir başarı hikayesi...

MERT HAKAN YANDAŞ

Fatih Terim'in yanındaki Galatasaray formalı bu çocuk kim? Şimdilerde herkes onu konuşuyor! Onunki bir başarı hikayesi...
Fatih Terim'in yanındaki Galatasaray formalı bu çocuk kim? Şimdilerde herkes onu konuşuyor! Onunki bir başarı hikayesi...

Ozan Tufan

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