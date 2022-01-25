SON DAKİKA | Dünya Kupası için Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'dan yoğun hazırlık! 6 ismi milli takıma çağıracak!
Dünya Kupası elemelerine sayılı günler kala Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, çağıracağı isimleri belirledi. Kuntz, mart ayında oynanacak olan Dünya Kupası elemeleri play-off turu için kadroya 6 yeni oyuncu davet edileceğini açıkladı. Bu 6 yeni ismin kimler olacağına ise takvim.com.tr ulaştı.
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, beIN Sports'ta katıldığı programda Ay-Yıldızlı takımdaki değişimin süreceğini ve mart ayındaki Dünya Kupası elemeleri play-off turu için açıklanacak olan aday kadroda 6 yeni ismin olabileceğini ifade etmişti.
Stefan Kuntz'un ilk olarak kısa bir süre önce Milli Takım tercihini Türkiye'den yana kullanan ve bu sezon Fenrebahçe forması altında harika bir performans ortaya koyan Ferdi Kadıoğlu'nu A Milli Takım kadrosuna dahil etmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Ferdi'nin yanı sıra Süper Lig'de sezonun flaş isimlerinden olan ve Adana Demirspor'da kiralık olarak forma giyen Yunus Akgün'ün de mart ayında açıklanacak olan aday kadroda ilk kez A Milli Takım kadrosunda olması bekleniyor.
Kuntz, Ferdi ve Yunus Akgün'ün yanı sıra daha önce A Milli Takım tecrübesi bulunan Trabzonsporlu Dorukhan Toköz, Alanyasporlu Emre Akbaba, Getafe forması giyen Enes Ünal ve Giresunsporlu Okan Kocuk'u da mart ayında açıklanacak olan kadroya dahil etmeyi planlıyor.