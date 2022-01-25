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Haberler Spor ÖZEL HABER - Takvim.com.tr 31 Aralık’ta yazmıştı! Galatasaray’dan Sinan Bolat için resmi teklif

ÖZEL HABER - Takvim.com.tr 31 Aralık’ta yazmıştı! Galatasaray’dan Sinan Bolat için resmi teklif

Türkiye'de ilk olarak 31 Aralık 2021'de takvim.com.tr'nin okuyucularına duyurduğu Galatasaray&amp;Sinan Bolat flörtü resmiyet kazandı. Sarı-Kırmızılı kulüp, deneyimli kaleci için kulübü Gent'e teklif yaptı. İki kulüp arasında milli file bekçisi için pazarlıklar sürüyor. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

EMRE AKDENİZ
takvim.com.tr
Özel haber
25.01.2022 17:52 - Son Güncelleme: 25.01.2022 18:02
ÖZEL HABER - Takvim.com.tr 31 Aralık’ta yazmıştı! Galatasaray’dan Sinan Bolat için resmi teklif

Galatasaray'ın Fernando Muslera'nın sakatlığı boşluğunu Sinan Bolat ile doldurmak istediğini sporseverler ilk olarak 31 Aralık 2021'de takvim.com.tr'den öğrenirken, bu transfer görüşmesiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
ÖZEL HABER - Takvim.com.tr 31 Aralık’ta yazmıştı! Galatasaray’dan Sinan Bolat için resmi teklif

Fatih Terim döneminde Sinan Bolat ile temas kuran ve 32 yaşındaki file bekçisiyle sözlü olarak yapılan görüşmede anlaşma sağlayan Galatasaray yönetimi, Terim'in gidişi sonrası ise bu transfer için girişimlerine ara vermişti.

ÖZEL HABER - Takvim.com.tr 31 Aralık’ta yazmıştı! Galatasaray’dan Sinan Bolat için resmi teklif

SİNAN BOLAT İÇİN DÜĞMEYE BASILDI
Domenec Torrent'in gelişinin ardından bazı yabancı kalecilerle görüşen ve Giresunspor'a kiralanan Okan Kocuk'un geri dönüşü için bazı temaslarda bulunan Sarı-Kırmızılı yönetim, şu ana kadar yapılan bu girişimlerden istediği sonucu alamayınca Sinan Bolat için yeniden düğmeye bastı.

ÖZEL HABER - Takvim.com.tr 31 Aralık’ta yazmıştı! Galatasaray’dan Sinan Bolat için resmi teklif

RESMİ TEKLİF YAPILDI
Galatasaray yönetimi Terim döneminde sözlü anlaşma sağlanan Sinan için bu kez kulübü Gent ile temas kurdu.

ÖZEL HABER - Takvim.com.tr 31 Aralık’ta yazmıştı! Galatasaray’dan Sinan Bolat için resmi teklif

Sarı-Kırmızılılar, Belçika kulübüne 32 yaşındaki kaleci için resmi teklif yaptı.

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