ÖZEL HABER - Takvim.com.tr 31 Aralık’ta yazmıştı! Galatasaray’dan Sinan Bolat için resmi teklif

SİNAN BOLAT İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Domenec Torrent'in gelişinin ardından bazı yabancı kalecilerle görüşen ve Giresunspor'a kiralanan Okan Kocuk'un geri dönüşü için bazı temaslarda bulunan Sarı-Kırmızılı yönetim, şu ana kadar yapılan bu girişimlerden istediği sonucu alamayınca Sinan Bolat için yeniden düğmeye bastı.