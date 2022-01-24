Vav TV İzle
Haberler Spor Özel haber - Ivana istedi, Aleksandar Pesic rotasını Fenerbahçe'ye çevirdi!

Özel haber - Ivana istedi, Aleksandar Pesic rotasını Fenerbahçe'ye çevirdi!

Hull City'ye gitmeyeceğini resmen açıklayan Aleksandar Pesic, 'Fenerbahçe'ye transfer olacak' iddialarını güçlendirdi. Hull City ile görüşmesine rağmen bir anda İngiltere'ye gitmeme kararı alan Pesic'in sürpriz U dönüşünün perde arkasına takvim.com.tr ulaştı. İşte detaylar...

ONUR ÖZKAN
takvim.com.tr
Özel haber
24.01.2022 21:06 - Son Güncelleme: 24.01.2022 21:16
Özel haber - Ivana istedi, Aleksandar Pesic rotasını Fenerbahçe’ye çevirdi!

Sezon başından bu yana forvet bölgesinden yeterli gol katkısını alamayan Fenerbahçe'nin Aleksandar Pesic hamlesi çok büyük ses getirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Özel haber - Ivana istedi, Aleksandar Pesic rotasını Fenerbahçe’ye çevirdi!

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'ye gitmeyeceğini resmen açıklayan Sırp forvetin bu kararı, Sarı-Lacivertli takıma transfer olacağı iddialarını oldukça güçlendirdi.

Özel haber - Ivana istedi, Aleksandar Pesic rotasını Fenerbahçe’ye çevirdi!

Yaklaşık 10 gündür Hull City ile görüşmesine rağmen bir anda İngiltere'ye gitmeme kararı alan Pesic'in sürpriz U dönüşünün perde arkasına takvim.com.tr ulaştı.

Özel haber - Ivana istedi, Aleksandar Pesic rotasını Fenerbahçe’ye çevirdi!

IVANA ENGELLEDİ
Alınan bilgilere göre yıldız futbolcunun Hull City'ye transferini eşi Ivana Pesic engelledi.

Özel haber - Ivana istedi, Aleksandar Pesic rotasını Fenerbahçe’ye çevirdi!

İstanbul'da çok mutlu bir yaşam süren Ivana Pesic'in ilk günden bu yana İngiltere'ye gitmek istemediği, Fenerbahçe'nin son dakikada gelen teklifinin ardından da eşini İstanbul'da kalması için ikna ettiği belirtiliyor.

SON DAKİKA