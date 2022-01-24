Özel haber - Ivana istedi, Aleksandar Pesic rotasını Fenerbahçe'ye çevirdi!
Hull City'ye gitmeyeceğini resmen açıklayan Aleksandar Pesic, 'Fenerbahçe'ye transfer olacak' iddialarını güçlendirdi. Hull City ile görüşmesine rağmen bir anda İngiltere'ye gitmeme kararı alan Pesic'in sürpriz U dönüşünün perde arkasına takvim.com.tr ulaştı. İşte detaylar...
24.01.2022 21:06
- Son Güncelleme: 24.01.2022 21:16
Sezon başından bu yana forvet bölgesinden yeterli gol katkısını alamayan Fenerbahçe'nin Aleksandar Pesic hamlesi çok büyük ses getirdi.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'ye gitmeyeceğini resmen açıklayan Sırp forvetin bu kararı, Sarı-Lacivertli takıma transfer olacağı iddialarını oldukça güçlendirdi.
IVANA ENGELLEDİ
Alınan bilgilere göre yıldız futbolcunun Hull City'ye transferini eşi Ivana Pesic engelledi.
İstanbul'da çok mutlu bir yaşam süren Ivana Pesic'in ilk günden bu yana İngiltere'ye gitmek istemediği, Fenerbahçe'nin son dakikada gelen teklifinin ardından da eşini İstanbul'da kalması için ikna ettiği belirtiliyor.