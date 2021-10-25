SON DAKİKA: Derbinin kahramanı Ersin Destanoğlu penaltı anını anlattı: Son ana kadar bekledim
Son dakika haberleri... Beşiktaş, evinde Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılar adına gecenin kahramanlarından biri de özkaynaktan yetişen kaleci Ersin Destanoğlu'ydu. Mostafa Mohamed'in penaltı vuruşunu kurtaran genç kaleci o anları "Topu alınca hislerim belliydi. Oraya gidecektim. Son ana kadar bekledim. Sonra kurtardım." sözleriyle anlattı.
25.10.2021 22:53
- Son Güncelleme: 25.10.2021 23:12
Beşiktaş'ın başarılı genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, maç sonrası kurtardığı penaltı ve galibiyetle ilgili konuştu: