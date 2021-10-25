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SON DAKİKA: Derbinin kahramanı Ersin Destanoğlu penaltı anını anlattı: Son ana kadar bekledim

Son dakika haberleri... Beşiktaş, evinde Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılar adına gecenin kahramanlarından biri de özkaynaktan yetişen kaleci Ersin Destanoğlu'ydu. Mostafa Mohamed'in penaltı vuruşunu kurtaran genç kaleci o anları "Topu alınca hislerim belliydi. Oraya gidecektim. Son ana kadar bekledim. Sonra kurtardım." sözleriyle anlattı.

25.10.2021 22:53 - Son Güncelleme: 25.10.2021 23:12
SON DAKİKA: Derbinin kahramanı Ersin Destanoğlu penaltı anını anlattı: Son ana kadar bekledim

Beşiktaş'ın başarılı genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, maç sonrası kurtardığı penaltı ve galibiyetle ilgili konuştu:

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: Derbinin kahramanı Ersin Destanoğlu penaltı anını anlattı: Son ana kadar bekledim

"Çok mutluyum.

SON DAKİKA: Derbinin kahramanı Ersin Destanoğlu penaltı anını anlattı: Son ana kadar bekledim

Tarif edilmez bir duygu içerisindeyim.

SON DAKİKA: Derbinin kahramanı Ersin Destanoğlu penaltı anını anlattı: Son ana kadar bekledim

Çok zor bir maçtı bizim için. Penaltıyı kurtardıktan sonra sanki tribünler yıkılacaktı. Öyle bir sevinç vardı.

SON DAKİKA: Derbinin kahramanı Ersin Destanoğlu penaltı anını anlattı: Son ana kadar bekledim

"Mostafa Mohamed topu aldığında, penaltılarını izlemiştim.

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